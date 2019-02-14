親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節資訊大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來

達成四協議 華航2年內研議不進用外籍正機師

新北愛滋感染者3成無自覺 衛生局提醒快篩方便多利用

2019-02-14 13:09聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

西洋情人節享受浪漫時刻，別忘做好安全性行為，避免感染愛滋病毒、梅毒、淋病等傳染病發生。新北市近5年愛滋感染者平均延遲就醫率達27%，新北市衛生局表示，有近3成感染者未自覺感染情形而延遲就醫，為提升民眾篩檢方便性及可近性，已設立超過61個篩檢服務點，去年起更擴大服務，只要一通電話就有專屬篩檢服務，指定哪裡，篩檢就到哪裡。

新北市衛生局副局長許朝程表示，多數性傳染病的感染者會出現臨床症狀，且已有有效的治療方法，只有愛滋病毒感染潛伏期約為5至10年，且大部分沒有症狀，目前仍無法治癒，僅能透過篩檢方式得知感染，如未及時發現，就會導致延遲就醫。

許朝程提醒，安全性行為正確使用保險套及水性潤滑液，可以預防多數性傳染疾病，使用保險套時應注意，「撕、捏、套、取、丟」步驟，確保保險套沒有破裂，購買時也要注意保存期限。

許朝程表示，衛生局近年來積極與轄內檢驗所、社區藥局及民間團體合作，已設立超過61個篩檢服務點，自去年起只要一通電話0800-001069，就可以擁有專屬篩檢服務，貼心、方便、快速又隱密，若不幸感染了愛滋，只要規則就醫按時服藥，不僅能穩定病情，也可像常人般正常生活。

許朝程提醒，安全性行為正確使用保險套「撕、捏、套、取、丟」，以及選用水性潤滑液，...
許朝程提醒，安全性行為正確使用保險套「撕、捏、套、取、丟」，以及選用水性潤滑液，可以預防多數性傳染疾病。記者張曼蘋／攝影
分享
新北市衛生局提醒，享受伴侶歡樂時光時，不要忘了做好的保護措施，避免感染愛滋病毒、...
新北市衛生局提醒，享受伴侶歡樂時光時，不要忘了做好的保護措施，避免感染愛滋病毒、梅毒、淋病、陰道滴蟲等相關傳染病。記者張曼蘋／攝影
分享

保險套愛滋病
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

卡在瑞士回不了家 婦砸12萬元坐頭等艙回台爆哭：我很害怕

2019-02-14 09:45

情人節PO「十指交纏照」露餡了 網笑：大小老婆牽手會

2019-02-14 10:54

周末北部氣溫驟降9度 下周二起全台有雨

2019-02-14 11:12

彭啟明：今明回溫明顯…中南部逾30度 周末北台灣偏涼

2019-02-14 07:36

吳德榮：清晨易有輻射霧 明天會更暖

2019-02-14 07:45

桂冠小編無極限！「開運神器」惡搞P圖 竟釣出蘇貞昌FB小編

2019-02-14 12:00

延續暖冬「淡季不淡」 鼓勵年輕人跟樂齡族國旅

2019-02-14 12:52

電子發票列印證明聯逾8成 無紙化仍有長路

2019-02-14 12:39

掃蕩日租套房無成果 旅宿業者直接向蘇嘉全陳情

2019-02-14 12:26

下周油價恐大漲 98無鉛汽油將衝破30元

2019-02-14 11:57

油價要漲了！下周95無鉛漲6毛 每公升28.5元

2019-02-14 11:54

環保署警告：大量燃放煙火炮竹 重金屬可能吸入人體

2019-02-14 11:48

身心障礙不善表達視力出狀況 衛福部徵醫院設特殊門診

2019-02-14 11:41

鼻塞加嚴重打呼 一檢查竟是罹患鼻咽癌

2019-02-14 11:41

醫生到府服務竟是無牌密醫 膝關節退化變成敗血症

2019-02-14 11:39

汽油下週估漲6角 98無鉛每公升衝破30元大關

2019-02-14 11:15

228連假高鐵加開6班次 16日凌晨搶票

2019-02-14 10:52

吹東風加燒香蜂炮活動多 環保署預測元宵空品差

2019-02-14 10:51

嘴巴身體常有尿騷味？ 35歲病患疑惑「是否沒洗乾淨」

2019-02-14 10:48

醫師：春節長假和過後人口大位移 目前還是流感季節

2019-02-14 10:45

以為課業壓力大而常拉肚子 男大生就醫已罹晚期腸癌

2019-02-14 10:35

台灣高鐵228假期 再加開六班次列車

2019-02-14 10:29

情人節就是要放閃 台北信義區人氣打卡點選擇多

2019-02-14 09:56

台中榮總開刀有導航 避開神經地雷區

2019-02-14 07:45

小孩攜帶1根火腿腸代價20萬元 陸客來台過年敗興歸

2019-02-14 06:09

北台灣略回溫 中南部日夜溫差大

2019-02-14 04:48

觀光局推廣銀髮族國旅 補助擬倍增

2019-02-14 00:20

大樂透雙重中獎 明最後機會

2019-02-14 00:17

資本額達3千萬食品製造廠 食藥署全面納管

2019-02-14 00:12

健康你我他／護膝運動 我不再舉步維艱

2019-02-13 23:27

慈善攝影展義賣 救偏鄉視力

2019-02-13 23:27

溫差大 小心急性心肌梗塞

2019-02-13 23:27

胃痙攣 高壓+睡眠不足害的

2019-02-13 23:27

健康主題館／熬夜高壓工作 小心累出胃潰瘍

2019-02-13 23:27

義大醫院速鋒刀 放療更精準

2019-02-13 23:20

摯愛罹癌他每天照料累壞崩潰 心理師這句話暖哭

2019-02-13 20:30

年假打麻將憋尿成疾、全家得陰蝨 泌尿科門診年後塞爆

2019-02-13 20:05

戒菸治療管理中心案 國健署實地查察發現私帳

2019-02-13 19:51

市售行動電源 五成標示不合格

2019-02-13 18:13
看更多

熱門文章

麥當勞優惠券來了！長達1整月套餐優惠、買一送一

2019-02-13 18:56

卡在瑞士回不了家 婦砸12萬元坐頭等艙回台爆哭：我很害怕

2019-02-14 09:45

國內首例！長榮經濟艙機票 選位要付費

2019-02-13 15:22

罕見黑豹肯亞現蹤！科學家：百年來首在非洲拍到身影

2019-02-13 17:23

航空情人節超狂促銷！飛大阪580元、曼谷5千有找

2019-02-13 16:59

情人節PO「十指交纏照」露餡了 網笑：大小老婆牽手會

2019-02-14 10:54

生活太認真反而是災難！「學會放空、遲鈍」才會更幸福

2019-02-13 19:56

小孩攜帶1根火腿腸代價20萬元 陸客來台過年敗興歸

2019-02-14 06:09

年假打麻將憋尿成疾、全家得陰蝨 泌尿科門診年後塞爆

2019-02-13 20:05

「是男友，也是工具人」－5種表現，證明男人真心超愛妳

2019-02-13 23:26

真愛試煉！全台「情侶禁地」大搜祕 行天宮也不行

2019-02-13 16:27

大樂透「春節大紅包」本周五最後一期 44組100萬機會

2019-02-13 15:58

台彩公布中獎密碼 包牌這個數字中獎者最多

2019-02-13 13:59

64歲老闆重養生失眠半年 暴瘦18公斤竟是癌末

2019-02-13 19:16

今日星座運勢／牡羊工作成績獲獎勵 愛情好運不斷

2019-02-14 00:00

男送女友情人節禮物排行 第一名是這個

2019-02-14 11:15

情人節「海鮮丼買1送1」！つじ半還有台灣限定新口味

2019-02-13 21:30

鼓勵銀髮族走出戶外 觀光局再增補助

2019-02-13 17:46

資本額達3千萬食品製造廠 食藥署全面納管

2019-02-14 00:12

觀光局推廣銀髮族國旅 補助擬倍增

2019-02-14 00:20

全聯換購嚕嚕米琺瑯商品299元起 兌完為止這天開搶

2019-02-13 19:15

年後轉職潮爆發 嚴守「4不4要」漂亮閃人

2019-02-14 06:12

公婆想換房逼兒媳月繳5萬扛房貸惹議 網友：抵死不從

2019-02-14 09:24

全聯草莓季「粉」厲害 15款甜點2月15日強勢登場

2019-02-13 21:58

近三年最強轉職潮出現 25歲以下做半年就想換

2019-02-13 17:51

紐約時裝周／木村光希和昆凌高顏值同框 身高差萌萌噠

2019-02-13 15:43

醫師：春節長假和過後人口大位移 目前還是流感季節

2019-02-14 10:45

瀕臨滅絕 彰化海岸驚見台灣白海豚寶寶死亡

2019-02-13 19:02

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／謝謝那時的不順利

2019-02-14 06:00

周末北部氣溫驟降9度 下周二起全台有雨

2019-02-14 11:12

越南又有新廉航「竹子航空」 未稅最低台幣200元起

2019-02-13 16:41

憂簽署病主法後「醫生不救我」 醫生找樂團唱給民眾聽

2019-02-13 16:37

北台灣略回溫 中南部日夜溫差大

2019-02-14 04:48

彭啟明：今明回溫明顯…中南部逾30度 周末北台灣偏涼

2019-02-14 07:36

嘴巴身體常有尿騷味？ 35歲病患疑惑「是否沒洗乾淨」

2019-02-14 10:48

以為課業壓力大而常拉肚子 男大生就醫已罹晚期腸癌

2019-02-14 10:35

日本唯一！福岡入選CNN「2019必訪19個地點」

2019-02-13 16:25

吳德榮：清晨易有輻射霧 明天會更暖

2019-02-14 07:45

常說「我愛你」不代表最真心 感情好的情侶最常說這「6句話」

2019-02-14 12:18

LVMH太子妃鍾愛的LV手袋 好萊塢女星撞包超精采

2019-02-13 17:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top