新北愛滋感染者3成無自覺 衛生局提醒快篩方便多利用

2019-02-14 13:09 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



西洋情人節享受浪漫時刻，別忘做好安全性行為，避免感染愛滋病毒、梅毒、淋病等傳染病發生。新北市近5年愛滋感染者平均延遲就醫率達27%，新北市衛生局表示，有近3成感染者未自覺感染情形而延遲就醫，為提升民眾篩檢方便性及可近性，已設立超過61個篩檢服務點，去年起更擴大服務，只要一通電話就有專屬篩檢服務，指定哪裡，篩檢就到哪裡。

新北市衛生局副局長許朝程表示，多數性傳染病的感染者會出現臨床症狀，且已有有效的治療方法，只有愛滋病毒感染潛伏期約為5至10年，且大部分沒有症狀，目前仍無法治癒，僅能透過篩檢方式得知感染，如未及時發現，就會導致延遲就醫。

許朝程提醒，安全性行為正確使用保險套及水性潤滑液，可以預防多數性傳染疾病，使用保險套時應注意，「撕、捏、套、取、丟」步驟，確保保險套沒有破裂，購買時也要注意保存期限。