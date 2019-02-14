多運動限制午睡時間 老人才會睡得好

2019-02-14 13:46 中央社 台南14日電



成大醫院家庭醫學部醫師鄭翔如表示，建立適合睡眠環境，午睡時間不能太長，白天也要多運動才行。本報資料照片 分享 facebook

年長者慢性失眠比率隨年齡增長而明顯增加，老年人如何睡得好，成大醫院家庭醫學部醫師鄭翔如表示，建立適合睡眠環境，午睡時間不能太長，白天也要多運動才行。

鄭翔如今天指出，從自然老化的角度來看，隨著年齡增長，身體接收外在光照刺激的訊號強度降低，造成生理時鐘改變，使老年人早睡早起，夜晚較早入睡，早晨較早醒來。

不過，老年人睡眠時間較長，睡眠中斷的情形也較多，深層睡眠的比例較年輕人低，但只要隔日醒來時，自我感覺「有睡飽，精神良好」，便可說有個好眠。

鄭翔如表示，老年人要擁有良好睡眠的第一步，就是要拋開「擔心睡不著、睡不好」的焦慮與迷思；2017年台灣睡眠醫學會調查國人睡眠情況結果顯示，年長者慢性失眠比率隨著年齡增長而明顯增加，50歲至59歲者有16.7%患有慢性失眠，60歲至69歲增至22.7%。

老年人如何睡得好，鄭翔如建議應建立適合睡眠環境，避免噪音、光線、照顧者的人為干擾，睡前不要攝取酒精、菸及咖啡，午睡時間控制在30分鐘至1小時內，以免過長午睡造成夜晚難以入睡及睡眠時間減少。

另外，老人白天也要多運動及適度的日照暴露，但睡前2小時避免劇烈運動，改以輕度伸展舒緩的運動為主，並維持規律的生活作息，進食時間固定，讓生理時鐘有效運作。

鄭翔如說，老年人若有糖尿病、心臟病、中風、失智、關節炎、疼痛、胃食道逆流、憂鬱症等慢性疾病，也可能引起入睡延遲、睡眠覺醒增加、早醒等睡眠障礙，一定要做好服藥控制，以避免可能的交互作用與副作用。