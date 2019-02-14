情人節口下留情 激情過後胸部竟破皮起水泡

2019-02-14 13:23 中央社 台北14日電



一名19歲女大生日前因胸部發炎、長水泡就醫，一問之下才尷尬表示男友在「種草莓」時吸過頭，導致乳頭瘀青破皮，嚴重恐致蜂窩性組織炎。示意圖／ingimage 分享 facebook

情人節和愛人濃情蜜意，可得口下留情。一名19歲女大生日前因胸部發炎、長水泡就醫，一問之下才尷尬表示男友在「種草莓」時吸過頭，導致乳頭瘀青破皮，嚴重恐致蜂窩性組織炎。

今天是情人節，開業皮膚科醫師趙昭明受訪時表示，每逢情人節過後都有患者因「種草莓」而受傷，像是脖子嚴重瘀青，或是男友吸吮胸部太用力，導致女友胸部紅腫、發炎，甚至破皮起水泡。

趙昭明說，種草莓和拔罐的道理一樣，最初會導致輕微瘀青、疼痛，但吸吮太用力恐使皮膚破皮，加上多數人口水裡都有細菌、黴菌殘留，恐導致傷口感染，甚至可能演變成蜂窩性組織炎。

此外，情人節過後，擔心不安全性行為感染性病前來求診的患者也會明顯增加。

衛福部台南醫院感染科主任洪元斌表示，性行為造成的性病以淋病、梅毒、菜花、愛滋病等4大類最常見，每年情人節過後，前來求診的患者平均增加2至3成，男性略多於女性。

洪元斌說，若是因不安全性行為感染淋病、梅毒、菜花性等性病，在3到7天後性器官可能出現初期症狀，若感染淋病，龜頭的分泌物聞起來腥臭味，嚴重一點可能會有痛；若感染梅毒，性器官會出現潰瘍但不太會痛；若感染菜花，性器官會長出一顆顆小的突出物，會有疼痛感。

至於愛滋病則因初期症狀類似感冒，很難單純從症狀就確診。

洪元斌指出，由於性病初期症狀相當輕微，多數民眾都容易忽略，直到症狀變得嚴重時才就醫，增加治療難度。

洪元斌說，值得注意的是，感染梅毒後若不治療，可能演變成神經性梅毒，長期下來恐影響腦部神經系統導致記憶力衰退，年輕時感染可能到了中年過後才開始出現症狀，嚴重恐導致失智，不可輕忽。

趙昭明也提醒，情人節和愛人濃情蜜意前、後，最好都以清水、沐浴乳清潔身體，並且以漱口水清潔口腔，進行性行為時務必全程戴上保險套，若事後出現特殊分泌物、疹子，務必趕緊就醫。