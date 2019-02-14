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延續暖冬「淡季不淡」 鼓勵年輕人跟樂齡族國旅

2019-02-14 12:52聯合報 記者賴于榛╱即時報導

觀光局長周永暉。聯合報系資料照
觀光局長周永暉。聯合報系資料照
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交通部觀光局擴大國旅暖冬補助方案頗獲好評，觀光局長周永暉今指出，擴大方案部分22縣市平均住房率達到兩成，國旅明顯帶動當地效益，接下來要接手的「淡季不淡」預計第二季提出方案，自由行鼓勵40歲以下年輕人，將有額外措施，樂齡部分則以團遊為主。

觀光局到行政院報告暖冬方案成效，行政院發言人Kolas Yotaka會後轉述，蘇貞昌指出，交通部連續推動兩波暖冬旅遊方案，帶動全台旅宿業住房率成長二至三成，創造破百億的觀光效益，讓觀光產業及民眾都相當有感，感謝交通部同仁的辛勞，同時也感謝地方政府、旅宿業、旅行業等觀光業者的全力配合。

但蘇貞昌也批評，暖冬方案先前因為錢撥得太慢引起旅宿業者的抱怨，一開始推動也許還生澀，現在已有經驗，碰到問題應確實解決，且國際觀光客人數持續創新高，國民旅遊市場也持續發展。請交通部觀光局針對上開推動成效，多加宣傳，同時也就過去推動所碰到的相關問題如藉機浮報、哄抬、核銷不實等均請積極有效改善。

國旅暖冬方案由宜花東高屏暖冬方案延伸而來，此方案申請金額高達8.4億，預計效益達48億元，花蓮市成長比例最高，連相關縣市之住房率平均亦提升近3成；而擴大暖冬補助部分，周永暉說，則有超過13億的申請金額，估算帶動67億元的後續效益，22縣市平均住房率達到兩成，國旅明顯帶動當地效益。

先前暖冬補助有旅宿業者擔心要自行墊款墊過年，一度惹出民怨，交通部觀光局後來採取民宿部分先預付50%款項、飯店業者80%，其餘尾款等實際單據到齊後再撥款方式解決。周永暉指出，原暖冬方案業者申請時間截止時間是2月底，擴大的部分則為3月底。

至於未來要推廣的「淡季不淡」，周永暉表示主軸有二，自由行鼓勵40歲以下年輕人，將有額外措施，樂齡部分則以團遊為主。未來商圈、遊樂業跟旅館業一定要跟地方政府鏈結，因此第二季方案出來後將跟各地方政府洽談，另外，希望第二季也能在台灣好行、台鐵、高鐵等公共運輸上有優惠措施。

暖冬補助周永暉
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