掃蕩日租套房無成果 旅宿業者直接向蘇嘉全陳情

2019-02-14 12:26 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



非法日租猖獗，去年六月旅宿業者聯合抗議，要求觀光局三個月內下架訂房網站上的非法日租套房，但至今無太大成果。旅宿業者忍無可忍，前天直接聯合親遞陳情函給立法院長蘇嘉全，盼盡速掃蕩非法日租套房。

陳情內容要求立法院修法，賦予行政單位對於刊登非法日租的訂房平台業者，予以一案一罰連續開罰的公權力。也要求財政部賦稅署依跨境電商管理辦法，讓訂房平台納管納稅，並要求交通部觀光局每月監管各大訂房平台。

陳情內容也指出，內政部警政署應通令各縣市警察單位積極查核日租套房，各縣市政府管理單位也要依照發展觀光條例處以罰鍰，非法日租上網刊登罰3萬至30萬，並透過實際入住及蒐證，依經營房間數裁罰10萬至50萬。

旅宿業者批評，非法日租蔓延，甚至潛藏毒品及色情行業，出入分子複雜，是治安死角。且非法日租未投保公共意外責任險，多數藏身公寓大樓，隔間裝修、逃生動線恐不合法，造成公安危機。

業者不滿非法日租套房分食市場大餅卻不用繳稅，反而合法營業的業者因此倒閉關門，「他們蓬勃發展，我們卻搞到要歇業」，呼籲政府正視問題。

業者去年六月集結抗議，要求觀光局在三個月內讓各大訂房網站非法日租全部下架，保障合法旅宿業者生存權。觀光局當時行文各大訂房平台，樂天訂房平台承諾會主動檢視是否合法，並下架非法房源，Booking、Agoda、Tripadvisor、Expedia也表示將配合外來檢舉或通知，下架非法房源。

觀光局去年八月研擬修正「發展觀光條例」第55-1條，增訂「Airbnb」條款納管平台網站，若網站刊登非法日租套房，非法套房、網路平台業者，將一併罰6萬至30萬元。若未下架可連續處罰，NCC等相關機關將可逕行阻斷平台IP、移除訊息。