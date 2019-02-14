親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節資訊大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來

陸山寨貨被趕出大城…卻趁機霸占農村 還告贏日本正牌

NBA／看見更好的林書豪 暴龍首秀：90分的高水準演出

鼻塞加嚴重打呼 一檢查竟是罹患鼻咽癌

2019-02-14 11:41聯合報 記者黃寅╱即時報導

56歲的張姓男子近來飽受鼻塞之苦，甚至只能用嘴巴呼吸，晚上打鼾情形也相當嚴重，原以為是睡眠呼吸中止症造成不以為意，直至咳痰咳出血絲，嚇得趕緊赴醫檢查，才發現鼻咽部長出腫瘤，切片證實為第一期鼻咽癌，透過放射治療後獲得控制。

亞洲大學附屬醫院頭頸外科主任陳亮宇說，經初步理學檢查發現，張先生的鼻中膈僅略微彎曲，下鼻甲也不太肥厚，應非造成鼻塞的主因，於是透過內視鏡檢查發現，原來鼻咽部長了一顆腫瘤，幾乎占滿鼻咽部，經切片證實為第一期鼻咽癌，因此溝通後，決定接受放射線治療。

他指出，鼻咽癌在中國大陸東南沿海各地區有較高的發生率，又以40至50歲的男性最常見，發生原因與遺傳、EB病毒感染、環境因素（如醃漬物、抽菸、喝酒、嚼檳榔等）有關。

患者本身也回想生活中與鼻咽癌有關的危險因子，發現自己十分愛吃醃漬食物，舉凡香腸、臘肉、菜埔等，罹癌之後，也警惕自己應戒除吃醃漬品的習慣。

陳亮宇說，鼻咽癌的症狀包括頸部摸到腫塊、單側鼻塞、頭痛、中耳積水、鼻涕或痰帶有血絲、臉部麻痺等，通常早期鼻咽癌的預後相當不錯，透過放射治療即能達到相當不錯的效果，但因治療過程會使口水變稠變乾、味覺改變、脫皮等，需特別注意口腔清潔及多喝水，才能降低療程中的不適。

他提醒，遠離醃漬物、菸害、出門配戴口罩等，平時多攝取蔬果，增加抗氧化能力，是預防鼻咽癌的不二法門，若有鼻咽癌家族史的民眾，發現異狀應立即赴醫檢查，才能早期發現、早期治療。

亞洲大學附屬醫院頭頸外科主任陳亮宇說，有鼻咽癌家族史的民眾，發現異狀應立即赴醫檢...
亞洲大學附屬醫院頭頸外科主任陳亮宇說，有鼻咽癌家族史的民眾，發現異狀應立即赴醫檢查，才能早期發現、早期治療。圖／亞洲大學附屬醫院提供
分享

腫瘤患者
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

卡在瑞士回不了家 婦砸12萬元坐頭等艙回台爆哭：我很害怕

2019-02-14 09:45

情人節PO「十指交纏照」露餡了 網笑：大小老婆牽手會

2019-02-14 10:54

周末北部氣溫驟降9度 下周二起全台有雨

2019-02-14 11:12

彭啟明：今明回溫明顯…中南部逾30度 周末北台灣偏涼

2019-02-14 07:36

吳德榮：清晨易有輻射霧 明天會更暖

2019-02-14 07:45

油價要漲了！下周95無鉛漲6毛 每公升28.5元

2019-02-14 11:54

環保署警告：大量燃放煙火炮竹 重金屬可能吸入人體

2019-02-14 11:48

身心障礙不善表達視力出狀況 衛福部徵醫院設特殊門診

2019-02-14 11:41

醫生到府服務竟是無牌密醫 膝關節退化變成敗血症

2019-02-14 11:39

汽油下週估漲6角 98無鉛每公升衝破30元大關

2019-02-14 11:15

228連假高鐵加開6班次 16日凌晨搶票

2019-02-14 10:52

吹東風加燒香蜂炮活動多 環保署預測元宵空品差

2019-02-14 10:51

嘴巴身體常有尿騷味？ 35歲病患疑惑「是否沒洗乾淨」

2019-02-14 10:48

醫師：春節長假和過後人口大位移 目前還是流感季節

2019-02-14 10:45

以為課業壓力大而常拉肚子 男大生就醫已罹晚期腸癌

2019-02-14 10:35

台灣高鐵228假期 再加開六班次列車

2019-02-14 10:29

情人節就是要放閃 台北信義區人氣打卡點選擇多

2019-02-14 09:56

台中榮總開刀有導航 避開神經地雷區

2019-02-14 07:45

小孩攜帶1根火腿腸代價20萬元 陸客來台過年敗興歸

2019-02-14 06:09

北台灣略回溫 中南部日夜溫差大

2019-02-14 04:48

觀光局推廣銀髮族國旅 補助擬倍增

2019-02-14 00:20

大樂透雙重中獎 明最後機會

2019-02-14 00:17

資本額達3千萬食品製造廠 食藥署全面納管

2019-02-14 00:12

健康你我他／護膝運動 我不再舉步維艱

2019-02-13 23:27

慈善攝影展義賣 救偏鄉視力

2019-02-13 23:27

溫差大 小心急性心肌梗塞

2019-02-13 23:27

胃痙攣 高壓+睡眠不足害的

2019-02-13 23:27

健康主題館／熬夜高壓工作 小心累出胃潰瘍

2019-02-13 23:27

義大醫院速鋒刀 放療更精準

2019-02-13 23:20

摯愛罹癌他每天照料累壞崩潰 心理師這句話暖哭

2019-02-13 20:30

年假打麻將憋尿成疾、全家得陰蝨 泌尿科門診年後塞爆

2019-02-13 20:05

戒菸治療管理中心案 國健署實地查察發現私帳

2019-02-13 19:51

市售行動電源 五成標示不合格

2019-02-13 18:13

義大醫院引進造價9位數「速鋒刀」 治癌新利器

2019-02-13 18:09

鼓勵銀髮族走出戶外 觀光局再增補助

2019-02-13 17:46

憂簽署病主法後「醫生不救我」 醫生找樂團唱給民眾聽

2019-02-13 16:37

真愛試煉！全台「情侶禁地」大搜祕 行天宮也不行

2019-02-13 16:27

大樂透「春節大紅包」本周五最後一期 44組100萬機會

2019-02-13 15:58

台灣77偏鄉僅五名眼科醫師 攝影師化身打擊惡視力助攻

2019-02-13 15:56
看更多

熱門文章

麥當勞優惠券來了！長達1整月套餐優惠、買一送一

2019-02-13 18:56

國內首例！長榮經濟艙機票 選位要付費

2019-02-13 15:22

卡在瑞士回不了家 婦砸12萬元坐頭等艙回台爆哭：我很害怕

2019-02-14 09:45

罕見黑豹肯亞現蹤！科學家：百年來首在非洲拍到身影

2019-02-13 17:23

航空情人節超狂促銷！飛大阪580元、曼谷5千有找

2019-02-13 16:59

生活太認真反而是災難！「學會放空、遲鈍」才會更幸福

2019-02-13 19:56

小孩攜帶1根火腿腸代價20萬元 陸客來台過年敗興歸

2019-02-14 06:09

情人節PO「十指交纏照」露餡了 網笑：大小老婆牽手會

2019-02-14 10:54

年假打麻將憋尿成疾、全家得陰蝨 泌尿科門診年後塞爆

2019-02-13 20:05

年假首日被資遣！ 他想起孕妻、1歲兒「壓力好大」

2019-02-13 12:22

「是男友，也是工具人」－5種表現，證明男人真心超愛妳

2019-02-13 23:26

大樂透「春節大紅包」本周五最後一期 44組100萬機會

2019-02-13 15:58

真愛試煉！全台「情侶禁地」大搜祕 行天宮也不行

2019-02-13 16:27

台彩公布中獎密碼 包牌這個數字中獎者最多

2019-02-13 13:59

今日星座運勢／牡羊工作成績獲獎勵 愛情好運不斷

2019-02-14 00:00

64歲老闆重養生失眠半年 暴瘦18公斤竟是癌末

2019-02-13 19:16

有觸電痠麻感可別輕忽！名醫陳適安深受此病所苦

2019-02-13 12:09

情人節「海鮮丼買1送1」！つじ半還有台灣限定新口味

2019-02-13 21:30

資本額達3千萬食品製造廠 食藥署全面納管

2019-02-14 00:12

觀光局推廣銀髮族國旅 補助擬倍增

2019-02-14 00:20

鼓勵銀髮族走出戶外 觀光局再增補助

2019-02-13 17:46

全聯換購嚕嚕米琺瑯商品299元起 兌完為止這天開搶

2019-02-13 19:15

年後轉職潮爆發 嚴守「4不4要」漂亮閃人

2019-02-14 06:12

全聯草莓季「粉」厲害 15款甜點2月15日強勢登場

2019-02-13 21:58

近三年最強轉職潮出現 25歲以下做半年就想換

2019-02-13 17:51

紐約時裝周／木村光希和昆凌高顏值同框 身高差萌萌噠

2019-02-13 15:43

芬蘭 X 台南的溫暖 療癒插畫CupOfTherapy台灣首展友愛街登場

2019-02-13 12:57

公婆想換房逼兒媳月繳5萬扛房貸惹議 網友：抵死不從

2019-02-14 09:24

瀕臨滅絕 彰化海岸驚見台灣白海豚寶寶死亡

2019-02-13 19:02

越南又有新廉航「竹子航空」 未稅最低台幣200元起

2019-02-13 16:41

憂簽署病主法後「醫生不救我」 醫生找樂團唱給民眾聽

2019-02-13 16:37

北台灣略回溫 中南部日夜溫差大

2019-02-14 04:48

日本唯一！福岡入選CNN「2019必訪19個地點」

2019-02-13 16:25

義大醫院引進造價9位數「速鋒刀」 治癌新利器

2019-02-13 18:09

漂亮離職 職場專家提醒：注意四不四要

2019-02-13 17:52

彭啟明：今明回溫明顯…中南部逾30度 周末北台灣偏涼

2019-02-14 07:36

摯愛罹癌他每天照料累壞崩潰 心理師這句話暖哭

2019-02-13 20:30

男送女友情人節禮物排行 第一名是這個

2019-02-14 11:15

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／謝謝那時的不順利

2019-02-14 06:00

台中榮總開刀有導航 避開神經地雷區

2019-02-14 07:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top