鼻塞加嚴重打呼 一檢查竟是罹患鼻咽癌

2019-02-14 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



56歲的張姓男子近來飽受鼻塞之苦，甚至只能用嘴巴呼吸，晚上打鼾情形也相當嚴重，原以為是睡眠呼吸中止症造成不以為意，直至咳痰咳出血絲，嚇得趕緊赴醫檢查，才發現鼻咽部長出腫瘤，切片證實為第一期鼻咽癌，透過放射治療後獲得控制。

亞洲大學附屬醫院頭頸外科主任陳亮宇說，經初步理學檢查發現，張先生的鼻中膈僅略微彎曲，下鼻甲也不太肥厚，應非造成鼻塞的主因，於是透過內視鏡檢查發現，原來鼻咽部長了一顆腫瘤，幾乎占滿鼻咽部，經切片證實為第一期鼻咽癌，因此溝通後，決定接受放射線治療。

他指出，鼻咽癌在中國大陸東南沿海各地區有較高的發生率，又以40至50歲的男性最常見，發生原因與遺傳、EB病毒感染、環境因素（如醃漬物、抽菸、喝酒、嚼檳榔等）有關。

患者本身也回想生活中與鼻咽癌有關的危險因子，發現自己十分愛吃醃漬食物，舉凡香腸、臘肉、菜埔等，罹癌之後，也警惕自己應戒除吃醃漬品的習慣。

陳亮宇說，鼻咽癌的症狀包括頸部摸到腫塊、單側鼻塞、頭痛、中耳積水、鼻涕或痰帶有血絲、臉部麻痺等，通常早期鼻咽癌的預後相當不錯，透過放射治療即能達到相當不錯的效果，但因治療過程會使口水變稠變乾、味覺改變、脫皮等，需特別注意口腔清潔及多喝水，才能降低療程中的不適。