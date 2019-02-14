身心障礙不善表達視力出狀況 衛福部徵醫院設特殊門診

2019-02-14 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



視力模糊看眼科似乎理所當然，但有的身心障礙者不擅表達，導致貼著餐盤吃飯、坐著下樓梯、世界一片黑而情緒驟變，機構或照顧者卻不見得知道發生什麼事。衛福部計畫分階段提升這群人的篩檢與治療，今起徵求醫院設立特殊兒童眼科示範中心，未來試辦經驗成熟再考量擴大辦理。

衛福部醫事司司長石崇良表示，部分身心障礙者合併視覺健康問題時，可能囿限於認知、表達和情緒等問題，而使眼睛不易被好好治療，篩檢與治療時也常需花費醫護人員更多的時間、人力與設備成本。有鑑於此，衛福部今年度撥300萬元徵求1間醫院設立特殊兒童眼科示範中心，未來試辦經驗越趨成熟，可能考慮擴大補助設點，並進一步將成人納為對象。

衛福部社家署身心障礙福利組組長尤詒君說，社家署將與醫事司研議該如何讓需要這項資源的人用得到這項資源，舉例來說，可以規劃示範中心與鄰近的特殊機構合作。另在機構端，社家署將藉由每年與機構作一次的聯繫會報，提醒機構在照顧上如何留心視力問題，同時提供機構既有的醫療資源彙整資訊。

立委吳玉琴去年底在立院為身心障礙合併視障的族群發聲，當時她指出，陷於多重障礙、沒有辦法告訴別人自己的眼睛出問題，就有年僅9歲的白內障女童因為沒有及早治療失明，另有14歲的男孩因看不見而影響情緒、自殘，同樣來不及醫治就從此看不見光。

吳玉琴提到，這群人的視力治療很重要，台北市立聯合醫院陽明院區行動醫療團長期走入機構篩檢，察覺有異狀立刻約診回院醫治，讓部分孩子從此可以不用再臉貼盤子吃飯、生活品質改善，機構與照顧者也會大幅減少照顧壓力。