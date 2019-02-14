醫師：春節長假和過後人口大位移 目前還是流感季節

春節假期長，醫院、診所感冒的病人也多，上院診所看感冒的患者幾乎沒停過，壢新醫院統計急診(自費)春節每天有20至30人看感冒，中壢天晟醫院掛急診有一半以上是感冒，醫師估計有三分之一是流感引起，雖然數字不是歷年最高，但是來兩趟以上的大有人在，診所因為有健保，感冒患者上門有的診所要等一個小時以上。

壢新醫院小兒科主任薛常威指出，感冒人數增加，主因是春節長假人口大位移，目前還是流感季節，Ａ型流感仍在高峰期不可大意，尤其是這周高中以下的學校都開學，建議發燒就不要去學校，如果是流感更不要去。如果只是咳嗽、流鼻水要記得勤洗手戴口罩，如果診斷出是流感，目前仍以克流感最有效，早期投藥效果最好。

桃園市衛生局表示，春節9天連假期間由於低溫天氣稍有緩和，類流感病患較過年前下降，2月統計截至10日連假最後一天，全市類流感門急診就診人次約4650人次，較過年前一週下降近50%，這數字不包括到外地時感冒在桃園以外的縣市就醫，桃園的病例中出現兩名重症患者已送醫治療。

林口長庚醫院感染科醫師表示，春節前民眾擔心過年感染流感，紛紛接種疫苗，春節期間流感疫情緩和，與春節前差不多，隨天氣暖和，流感疫情逐漸下降。

衛生局表示，桃園市成人、小兒流感疫苗接種率高於全國平均值，目前統計全市公費流感疫苗，成人疫苗已接種46萬4千多劑、幼兒已接種4萬2千多劑，目前成人疫苗只剩6700劑、小兒疫苗只剩5000劑，即將用罄。

中壢天晟醫院感染科張家榮醫師表示，流感是一種可引起發燒，咳嗽，全身痠痛等症狀，傳染性極強的疾病，可發生於兒童或任何年齡的成年人。它多發生在冬季，很容易經由人與人緊密接觸透過咳嗽，打噴嚏，或觸摸表面傳播出去。每年，季節性流感引起的併發症會讓許多人需要住院。這些嚴重的併發症通常會發生在小朋友，老年人，孕婦，或是有特定的慢性疾病的人例如哮喘或其他形式的肺部疾病。

壢新醫院指出，每年有兩個不同的流感季節，在台灣是夏天和冬天，流感病毒的抗原性大約兩至三年轉變一次，造成一些地區小規模或全國大流行，每次的流行會使一些人產生抗體，當越來越多人具有抗體時，慢慢就不流行了；但病毒每十年到三十年會出現抗原更換，在幾乎所有人都沒有抗體的情況下就形成世界大流行。