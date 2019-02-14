以為課業壓力大而常拉肚子 男大生就醫已罹晚期腸癌

2019-02-14 10:35 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



飲食正常、熱愛運動、體型偏瘦的陳姓男大生卻常拉肚子、腹痛，原本以為因課業壓力沈重引發緊張型腹瀉，日前因血便而就醫，影像報告發現，直腸有顆五、六公分大小腫瘤，進一步檢查顯示，癌細胞已經轉移，屬於第四期，但他才20歲。

大腸直腸癌連續11年居國人癌症排行榜之冠，發生人數最多，每年新增患者超過1萬5000人，但四成患者在確診時已至晚期。台灣腸癌病友協會理事長、高雄長庚大腸直腸外科教授陳鴻華觀察，腸癌患者年輕化，且不一定有特殊飲食偏好，看似健康寶寶，也可能罹癌。

臨床也發現，大腸直腸癌患者一聽到「晚期」兩字，顯得焦慮、恐慌，直問「還能活多久？」、「有沒有藥可用？」、「需要化療嗎？」

陳鴻華指出，晚期大腸直腸癌標準治療仍以外科手術切除為主，盡可能切除腫瘤，再配合化療合併標靶藥物，希望延長存活期，提高生活品質，走的沒有遺憾。

不過，許多癌友因為擔心化療的副作用而抗拒治療。陳鴻華表示，傳統腸癌化療藥物常有噁心嘔吐、倦怠、皮疹等副作用，儘管可以透過其他藥物給予症狀治療，但過程艱辛難熬。

健保署日前核准適用於晚期腸癌患者的新型口服化療藥物，有效延長存活期，並提高生活品質。陳鴻華說，在傳統化療、標靶藥物等第一線治療失敗後，就可提出申請，單獨使用新型口服化療藥物。

陳鴻華說，晚期腸癌的治療目的並非治癒，而是拉長存活期，並讓病友活得舒坦，擁有不錯的生活品質，此時，藥物應該越簡單越好，才能減少副作用。

台北醫學大學附設醫院副院長暨血液腫瘤科主任李冠德解釋，新型口服化療藥物內含一種有效成分、一種保護成分；前者直接進入癌細胞的DNA，抑制癌細胞生長，後者則能抵禦酵素分解，讓有效成分發揮最大抗癌效果。