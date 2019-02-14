故宮交接 吳密察：要繼承傳統也要像南院建築般創新

2019-02-14 10:15 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



故宮今舉行院長交接，新任院長吳密察致詞時以故宮北院、南院新舊不同建築為例，指故宮當今遇到的嚴峻挑戰就像兩建築一樣，是要同時承繼傳統也開創未來。他坦言自己過去是「學者比經營者身分還多一點」，現在他必須兩頭並進，希望和同仁一起達到社會期待。

吳密察說，過去他也擔任過博物館長，台灣所有博物館中，只有故宮是稱為「院」而非「館」，表示故宮不論在國內、在全世界都是很重要的博物館。而故宮最重要的資源，就是文物及與這些文物一起成長、研究並展示它的同仁，很謝謝大家把文物好好保存、發揚光大。

吳密察說，但現在故宮已遇到許多嚴峻挑戰，首要挑戰就是50多年前蓋故宮時，根本沒想到現在每天入館有這麼多人數，也沒想到會在南部蓋一個21世紀的新館，也就是南院。這兩處一個古典館舍、一個21世紀蓋出來的摩登館舍，都在要求故宮人一要承繼傳統，二要像南故宮的建築一樣開創未來，是必須兩頭並進的工作。

吳密察坦言，他接任故宮，不是有十足把握，因為他之前學者比經營者身分還多一點，但他現在必須兩頭並進。他希望故宮同仁能與他一起努力，盡量達成社會的期待，「新的博物館、新的觀眾，需要我們用新的態度、智慧與知識去面對，希望大家給這個有好的館藏、館員、傳統的博物館更多鼓勵支持」。

今天故宮交接典禮由政務委員林萬億監交，林萬億列舉故宮面對的各種問題，包括新故宮計畫中老建物整修、文物搬遷等，以及南院格局調整等，也得讓民眾感受到故宮不只是典藏古老國寶，也非少數研究員埋頭研究的地方，而是還得讓故宮國際化也與本土銜接，並做到年輕化。