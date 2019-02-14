吳德榮：清晨易有輻射霧 明天會更暖

2019-02-14 07:45 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



中央氣象局說，今天東北風強度比昨天稍減弱，預測明天北部及東北部高溫23至25度，東部及東南部27至28度，中南部仍可達到30度以上。聯合報系資料照／記者陳易辰攝影 分享 facebook

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，今、明兩天大氣穩定，風力微弱，清晨易有「輻射霧」產生，影響能見度，空氣中汙染物不易擴散、空氣品質不佳。金馬附近海面有平流霧產生的條件，都該注意。

吳德榮表示，最新（13日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今（14）日北台灣及東半部雲量多、偶見陽光，中南部晴時多雲；北台灣白天舒適、早晚偏涼，中南部白天溫暖微熱、日夜溫差大：北海岸、東半部偶有零星短暫雨，北部鄰近山區有飄小雨的機率。

溫度方面，吳德榮說，北部高溫大約在23度左右，中南部高溫可達30度以上，東半部高溫則大約在26、27度。明日雲量更少、天氣還會更暖。周六、日（16、17日）另一波東北季風影響，迎風面北部、東半部將轉為有局部雨；冷空氣很弱、低溫微幅下降，但北台灣轉陰涼，白天氣溫較周五明顯下降，但對中南部幾無影響。

環保署說，14日環境場為偏東到東北風，西半部風速偏弱，中南部擴散條件差，汙染物較易累積，清晨西半部地區易有低雲或局部霧影響能見度。中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級，其中高屏地區位在下風處，擴散條件較差，局部短時間達紅色警示等級。