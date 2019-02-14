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聯合報社論／沈榮津的保證，能長於他的任期嗎？

故宮新院長當年一席話 讓紀念228沒陷入復仇深淵

台中榮總開刀有導航 避開神經地雷區

2019-02-14 07:45聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台南59歲嚴姓老闆因甲狀腺亢進，左眼凸出，壓迫視神經，經接受內視鏡經鼻腔手術，並配合導航系統，解決擾人問題；劉姓男大學生罹患顱底脊索瘤，壓迫到腦幹，並侵犯到顱底骨、舌咽骨頭與軟組織，失明、失聰，吞嚥困難，只能臥床，經台中榮總醫療團隊在手術中運用神經功能監測系統，如開車有了導航，避開傷害腦神經地雷區，術後功能回復8成，可以下床走路，獲得重生。

嚴姓老闆說，他因自體免疫失調，罹患甲狀腺機能亢進，左眼凸出，使用藥物也無法緩解，不但眼球轉動困難，出現複視，走路怕跌倒，也怕開車，造成困擾，且壓迫視神經，視力愈來愈模糊，恐有失明之虞，得知中國醫藥大學附設醫院眼整形科主任張丞賢是國內內視鏡眼窩手術名醫，到台中求診。

張丞賢說，嚴姓病患因甲狀腺眼睛病變，眼外肌增厚肥大壓迫到視神經，必須在眼窩深處動刀緩解壓力，為避免傳統手術術後眼窩眼瞼腫脹、留有傷口等問題，採微創手術，以內視鏡經由鼻腔，深入眼窩底部，恢復期短，患者3天出院 。

張丞賢指出，手術配合導航系統，如同汽車導航會先拍街景定位，術前先將患者眼部結構、組織，以及病灶等定位，手術時透過電腦影像輔助，精確的打開視神經被壓迫處，降低傷害視神經風險。

台中榮總神經醫學中心科主任李旭東說，顱底脊索瘤位置深，且易侵犯顱腦重要神經血管，手術困難度高，如同剝除沾黏在頭髮上的口香糖，易造成神經損傷，有「邪惡殺手」稱號；中榮醫療團術前在患者臉部等等處扎50多支的電擊針，透過術中神經功能監測，一旦觸及就會發出警告，猶如開車有了導航，神經損傷從近20%降至2％。

醫師李旭東說明，腦腫瘤手術中，透過在男大生的臉部等處扎下50多支電擊針監測神經功...
醫師李旭東說明，腦腫瘤手術中，透過在男大生的臉部等處扎下50多支電擊針監測神經功能，猶如開車有導航，降低神經損傷。記者趙容萱／攝影
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醫師張丞賢說明，嚴姓男病患接受內視鏡經鼻腔手術，深入左眼窩底部，並配合導航精確打...
醫師張丞賢說明，嚴姓男病患接受內視鏡經鼻腔手術，深入左眼窩底部，並配合導航精確打開視神經被壓迫處，解決擾人問題。圖／張丞賢提供
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醫師張丞賢（右）說明，嚴姓男病患（左）接受內視鏡經鼻腔手術，深入左眼窩底部，並配...
醫師張丞賢（右）說明，嚴姓男病患（左）接受內視鏡經鼻腔手術，深入左眼窩底部，並配合導航精確打開視神經被壓迫處，搶救左眼視力。記者趙容萱／攝影
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醫師張丞賢（左）說明，嚴姓男病患（右）接受內視鏡經鼻腔手術，深入左眼窩底部，並配...
醫師張丞賢（左）說明，嚴姓男病患（右）接受內視鏡經鼻腔手術，深入左眼窩底部，並配合導航精確打開視神經被壓迫處，搶救左眼視力。記者趙容萱／攝影
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醫師李旭東說明，腦腫瘤手術中，透過在男大生的臉部等處扎下50多支電擊針監測神經功...
醫師李旭東說明，腦腫瘤手術中，透過在男大生的臉部等處扎下50多支電擊針監測神經功能，猶如開車有導航，降低神經損傷。記者趙容萱／攝影
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微創手術台中榮總甲狀腺機能亢進
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