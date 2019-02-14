彭啟明：今明回溫明顯…中南部逾30度 周末北台灣偏涼

2019-02-14 07:36 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



天氣風險管理公司總經理彭啟明表示，今天會是很舒服的西洋情人節，北部、東半部持續回溫，預期會到22-24度，中南部白天高溫已達28-30度，明天水氣減少更多，不過周五深夜到周六、日有另一波東北風再增強，溫度又會再下滑。

彭啟明在臉書指出，明天溫度更回溫，北部可到27-28度，中南部有機會突破30度，風向改吹東到東南風，除了東部雲量略多外，其他地方都是多雲到晴的好天氣，是適合外出踏青的好時機。

他說，周五深夜到周六、日，另外一波東北風增強，雲量較多，迎風面偶有陣雨，低溫有機會降到14-15度，和前幾天類似，有點涼意。但這波走得快，下周一開始到周三，又會明顯的回溫轉晴，下周四可能會再有東北風南下，但預期不太冷，近期都還是有偏暖的系統在台灣盤據。

彭啟明指出，最近天氣變化，上上下下，主要是各種天氣系統無法全盤主導台灣附近的天氣，天氣型態尚未成熟到如春天到夏天、西南季風逐漸接手的類型。因此溫度的上下變化仍大，不時會有溫度的上下落差，有時候也不亞於冬季冷氣團的變化節奏。

他表示，未來觀察指標仍是今年冬季在二月底結束前，是否還有冷氣團接近，目前來看機會不高。

中央氣象局說，今天東北風強度雖比昨天稍減弱，但迎風面的東半部地區依然可能有局部短暫雨，北部地區雲量偏多亦偶有零星飄小雨的機率。由於環境水氣稍多，中南部局部地區清晨有零星短暫雨，白天起仍為多雲到晴的天氣。

溫度方面，氣象局說明天要比今天稍微回升一些，預測北部及東北部高溫23至25度，東部及東南部27至28度，中南部仍可達到30度以上。