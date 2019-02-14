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年後轉職潮爆發 嚴守「4不4要」漂亮閃人

2019-02-14 06:12聯合報 記者張語羚╱即時報導

春節過後轉職潮大爆發，104人力銀行統計，農曆年前主動應徵之在職者達15.3萬人，創近3年同期新高，不過如何漂亮轉身閃人是一大學問，104人力銀行副總暨人資長鍾文雄建議，轉換跑道時應嚴守「4要4不」的「下台禮數」，離職理由「要」誠懇，「要」感謝公司過去的栽培，「要」進行工作交接，「要」帶走專業；「不」批評過往，「不」慫恿同事離職，「不」帶走公司資源，「不」違反競業禁止。

104人力銀行指出，離開舊東家不要存有「都要走人了，隨便、不交接」的心態，不但難保「舊東家人脈」，也可能惹來壞口碑，影響職場的活水經營；正確的態度是協助老闆及同事工作交接，留下日後聯絡方式，避免工作斷層，若能提早告知離職，也方便老闆遞補人力。

鍾文雄說，用人主管會向舊雇主確認應徵者過往的口碑，包括專業、道德、以及人際關係等，不要因為一時疏忽，帶走舊東家公司資源、或誤觸曾簽訂合約或條款、洩漏公司機密，造成業界名聲敗壞，影響新東家工作的就任機會，守住四不四要，才能在職涯發展，漂亮轉職。

根據104人力銀行調查，農曆年前1個月，主動應徵的在職者人數達15.3萬人，創近3年同期新高，比去年同期增加約1.5萬人，年增10.9%；其中，年資1～5年的職場菜鳥是轉職潮的最大主力，占比達33.8%，其次是5~10年的職場老鳥，占29.3%。

農曆年後轉職潮大爆發。圖／勞動部桃竹苗分署提供
農曆年後轉職潮大爆發。圖／勞動部桃竹苗分署提供
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