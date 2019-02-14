小孩攜帶1根火腿腸代價20萬元 陸客來台過年敗興歸

2019-02-14 06:09 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



為防堵非洲豬瘟入侵，我國展開防疫大作戰，嚴格禁止疫區豬肉入境，但仍有旅客攜帶闖關被逮住。關務署表示，春節連假期間，有個由廈門搭船來台過年的家族旅行團，其中一名小孩攜帶1根火腿腸入境被查獲，為了1根火腿腸要繳20萬元實在太不值得，最終父母只好放棄家族團聚的行程、敗興而歸。

海關統計，在春節假期（2月2日至10日）查獲走私未經檢疫豬肉及含有豬肉製品共46件56.4公斤，其中旅客違法攜帶45件54.92公斤（含小三通2件2公斤），經依海關緝私條例扣押貨物並移由防檢局裁處20萬元罰鍰共16例（來自非洲豬瘟疫區者）。

外籍人士11例中，有7例因當場未繳款遭拒絕入境遣返，包括基隆港2例、松山機場1例、臺中機場1例及高雄國際機場3例，郵包則查獲1件1.48公斤。

關務署官員表示，令人印象深刻的裁罰案件，是一個從廈門搭船來台12人的家族旅行團，海關在其中一名小孩的行李中，發現1根30公克的火腿腸；因屬違規攜帶豬肉製品，初犯遭開罰20萬元，不繳納罰鍰就不能入境。

官員說，小孩子可能不瞭解規定，而且攜帶量少，但基於防疫考量，仍要依規定開罰。父母選擇不繳納罰鍰，放棄家族團聚的行程，只剩其餘9名家族成員入境。

還有名外籍旅客，從香港到台灣，結果隨身行李中遭查獲有一份230公克的火腿吐司三明治，一樣因不願意繳納20萬元罰鍰而離境。有名從中國寧波搭機返台的台灣旅客，心存僥倖在托運行李中夾帶了3公斤香腸企圖闖關，但在通過X光及人工攔查時被發現，一樣遭到罰鍰。

官員指出，20萬罰鍰若是拒繳，除了被拒絕入境以外，未來5年內若要再來台灣玩，都必須要繳掉這20萬才可以入境。