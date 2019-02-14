西半部風速偏弱 中南部空氣品質不佳

2019-02-14 04:49 聯合報 記者 聯合報 記者 陳智華 ╱即時報導



環保署指出，今天為偏東到東北風，西半部風速偏弱，中南部擴散條件差，汙染物較易累積，中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級，對敏感族群不健康；高屏地區位在下風處，擴散條件較差，局部短時間達紅色警示等級，對所有族群都不健康。