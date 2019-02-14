北台灣略回溫 中南部日夜溫差大

2019-02-14 04:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳智華 ╱即時報導



氣象局指出，今天東北風強度稍減弱，氣溫稍微回升一些，中南部高溫可達30度以上，但早晚溫差大，要注意適時增添衣物。

氣象局說，今天迎風面東半部地區依然可能有局部短暫雨，北部地區雲量偏多且偶有零星飄小雨的機率，但建議外出還是帶雨具，中南部地區則為多雲到晴的天氣。