義大醫院速鋒刀 放療更精準

2019-02-13 23:20 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ／高雄報導



最新型的「Varian EDGE 6D速鋒刀」，可更加精準針對腫瘤進行治療。 記者王昭月／攝影 分享 facebook

癌症治療愈來愈講究「精準化」，高雄義大醫院引進Varian EDGE 6D速鋒刀，搭配多角度移動的6D治療床，可讓放療誤差範圍縮小在0.1毫米內，且大幅縮減治療時間，讓患者不必在療程中因為久臥難耐而躁動，造成治療上的失準。

義大醫院昨天啟用最新型的Varian EDGE 6D速鋒刀，這套放射治療儀器與北美同步，造價逾9位數。

義大醫院放射腫瘤科副主任莊富成表示，這款速鋒刀兼具高速治療射束與高劑量輸出2大特點，能使治療更加快速，除此，即時影像追蹤監控功能，能更準確掌控腫瘤位置，再搭配上可以精細調控6個軸面移動方向的6D治療床，可即時矯正病人擺位上的誤差。

莊富成說，有名60多歲的大腸癌患者癌細胞已轉移至肺部，應用舊型放療設備，治療約需半小時，但使用新型速鋒刀，縮減為15分鐘，對病人而言，治療時間愈短，不會因為躺臥時維持同一姿勢太久造成躁動，導致治療上的誤差。

由於新型的速鋒刀遮擋射束的葉片較細，並能依據腫瘤的形狀與大小進行調整，可避免過大的放射劑量散射到正常組織，造成額外傷害，「即使很細小腫瘤，都能精準治療」。

莊富成表示，這款速鋒刀可應用在全身性的腫瘤上，顱內腫瘤如腦膜瘤或腦下垂體腺瘤、甚至傷口性蟹足腫亦能治療，副作用也低。不過現行速鋒刀仍屬自費，費用在30萬元以下，但相較於質子治療，花費相對精省。