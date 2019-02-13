年假打麻將憋尿成疾、全家得陰蝨 泌尿科門診年後塞爆

2019-02-13 20:05 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



年假結束各醫療院所開工，除了內科、小兒科門診絡繹不絕，連泌尿科也忙得不可開交，高雄診所開業醫師張美玉開工當天從早看到晚，看了110名患者，除了過年塞車、久坐打麻將憋尿憋到發炎，還有三五男性好友年假去「玩樂」，年後一起看性病；甚至有一家四口旅遊後全染上陰蝨，全家擠進診間看病。

張美玉表示，每年過年掛病號的不只感冒發燒和拉肚子，許多民眾長假期間泌尿道系統頻出狀況，有名女患者罹患子宮肌瘤，原本就會頻尿，卻跟朋友打了麻將6小時沒上廁所，肌瘤壓住膀胱頸，結果尿不出來；也有人開車出遊路上塞太久，憋尿憋出急性膀胱炎，最後尿出血尿。

張美玉說，有一家四口過年出遊，到山上民宿過夜，疑棉被不乾淨，回來後父母和青春期兩個孩子下體同時發癢，驚覺感染陰蝨，趕緊將毛剃光，更留了一隻到診間，要請醫師再確認。此外，也有男性過年時跟朋友上酒店「玩樂」，過完年發覺不對勁，又原班人馬相約到診所看診，確認全都得了淋病。