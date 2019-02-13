戒菸治療管理中心案 國健署實地查察發現私帳

2019-02-13 19:51 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



時代力量立委黃國昌昨天揭露衛福部國健署委外執行管核菸捐的「戒菸治療管理中心」，疑似詐領菸捐款項，國健署今再度回應，已至中心查核，發現確實有私人帳戶、單據不實等情事。要求該中心3天內書面提出經費明細帳冊等，必要時不排除採取其他法律行為，同時已與法制人員研擬解除108年計畫合約。

「戒菸治療管理中心」原是國健署前身國健局轄下單位，組改後以委託計畫方式執行，組織及操作人員未變，依政府採購法第22條第1項第9款委託專業服務之限制性招標，採公開招標方式辦理，由民間專業機構作為中介團體，每年以計畫名義申請經費，去年由台灣流行病學會為計畫申請單位。

國健署菸害防制組組長羅素英表示，國健署政風室於去年11月針對該計畫主動進行專案清查報告，結果為採購案招（決）標及履約過程尚無重大瑕疵，但發現部分履約項目執行情形似與契約書尚有落差等情事，已去函追討相關費用。

羅素英說，國健署之前未曾接獲相關檢舉，針對立法委員提供該中心開立假發票、做假帳將款項轉入私人帳戶等資料，昨日已會同政風、秘書、主計人員至該中心進行查核工作，採購案履約項目與先前政風單位清查結果略同，但經查相關經費單據及訪談該中心人員，發現確有成立私人帳戶、部分經費單據不實等情事。

羅素英強調，為使本案能儘速釐清，已要求該中心於3天內書面提出計畫履約管理之內部運作、經費運用流向之使用明細細目，與檢具相關帳冊等資料，將與檢調、審計等單位合作，加強實地查察，將依法採取其他法律作為。業務單位已與法制、採購人員研議解除108年計畫契約。

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