64歲老闆重養生失眠半年 暴瘦18公斤竟是癌末

2019-02-13 19:16 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



64歲嘉義詹姓老闆是糖尿病患，靠飲食、運動保健，生活重視養生，少有病痛，且胃口很好，去年初因失眠困擾，但胃口不差，卻在半年內暴瘦18公斤，且出現腹痛，確診是「癌王」胰臟癌末期，5年存活率不到一成，令他難以接受，一度想放棄，後在家人和醫師彭正明鼓勵下，勇敢抗癌，經接受12次化療，腫瘤縮小一半，周圍組無明顯侵犯，癌症期別降階到二期，體重恢復到70公斤，經評估適合接受傳統手術切除腫瘤。

中山醫學大學附設醫院一般外科主任彭正明說，胰臟癌是國人十大死亡癌症之一，好發於50至70歲，根據2015年癌症登記報告，64%發現已是末期，5年存活率7％，死亡率高，公認為癌王，粗估近3成末期患者選擇放棄治療。近年來因治療有新突破，其中2成患者對化療有反應，腫瘤縮小，癌症期別降階，再經由手術，活3、5年大有人在，還有患者治療至今超過10年，鼓勵患者積極接受治療。

詹姓老闆說，他確診胰臟頭端長了4.5公分的腫瘤，且已侵犯到血管，已是癌末，他很難想像自己雖有糖尿病，但勤於保養，少有病痛，怎麼會罹癌？而且還是癌王？原本想到死亡率那麼高，打算放棄，後因家人、醫師彭正明鼓勵，讓他重拾信心，積極抗癌。

詹姓老闆指出，他從去年6月開始接受化療，副作用不大，沒有掉髮，初期會有口乾、體虛，他正常飲食但注重營養，只要體力許可仍會散步當運動，做了12次化療。

彭正明說，以院內成立3年的「胰然自得」胰臟手術病友會有300人，超過6成5患者至今還在積極抗癌，他提醒，抽菸、喝酒、胰臟癌家族史、糖尿病及血糖控制不佳等高危險群，及早抽血篩檢，及早發現治療。