益生菌對兒童有效？ 醫師：可改善病毒性腸胃炎

2019-02-13 17:41 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



民眾大多知道補充益生菌有助於腸道健康、調整體質，但也傳出能治療幼兒腸胃炎、過敏、便秘等症狀，益生菌真有這麼多功效？醫師指出，兒童若腸胃不好，適量的補充益生菌、表飛鳴等整腸藥對身體有助益；而臨床上，特定益生菌對幼兒的病毒性腸胃炎、腸絞痛症狀有改善功用，但並非每個人都適用，仍須跟醫師諮詢。

新光醫院小兒科主治醫師劉明發表示，人類腸道有上百種細菌，大致可分為好、壞兩種，彼此抗衡來保持腸道不受影響，當壞菌影響力增強，腸道就可能發生病變，另一方面，若好菌的影響力上升，腸道黏膜會增強，抵抗刺激物質能力，也可能減低過敏情形。

劉明發指出，據美國小兒科醫學會發表研究，益生菌中的羅伊氏乳酸桿菌，能有效減少母乳寶寶因腸絞痛造成的哭鬧。劉明發說，目前臨床上對出生至4個月大的新生寶寶，若有肚漲、絞痛等腸功能障礙時，會配合體質狀況開適合的益生菌，通常約服用2周至一個月左右會改善。

而在腸胃炎部分，劉明發表示，腸胃炎分成細菌性跟病毒性感染，國外研究顯示，幼兒若為病毒性腸胃炎，在早期感染時吃益生菌，能減少腹瀉次數及縮短病程。不過在便秘、過敏等呼吸道問題部分，劉明發認為效果不夠好，目前臨床上並未建議使用益生菌來治療，且現行醫學文獻研究來說並不支持，可能須透過飲食控制等方式改善。

台大醫院小兒部主治醫師王主科也指出，幼兒若腸胃不好，適量的補充市售的益生菌、表飛鳴等整腸藥，對身體有助益；但益生菌種類眾多，也每個人的體質也不同，並非一概適用，建議家長仍須與醫師討論後，再給幼兒服用。