市售行動電源 五成標示不合格

2019-02-13 18:13 台灣醒報 記者黃聖堯╱台北報導



消費者文教基金會13日召開「市售行動電源品質參差不齊」記者會，公布與經濟部標準檢驗局共同抽驗20件市售行動電源的結果，呼籲民眾應購買貼有「商品檢驗標識」的商品，並注意行動電源存放地點和充放電問題。 中央社 分享 facebook

你用的行動電源品質好嗎？消基會與經濟部標準檢驗局調查市售六個月內出廠行動電源發現，有五成產品中文標示不合格，其中更有兩件涉嫌逃檢，直接開罰20萬到200萬元不等。不過，根據檢驗局檢驗標準，調查20件商品之檢測結果，關於品質項目安全性部分全數通過，消費者不必擔心

消基會董事長雷立芬指出，本次調查主要針對行動電源進行三項測試，根據相關規定以國家標準做檢驗，主要為品質檢驗、重要零組件比對、商品標示等。為何此次的查驗如此重要？消基會祕書長吳榮達表示，市面上所販售的行動電源在標示、產品本身結構及宣傳都有讓消費者混淆之疑慮。

不符規定 即可開罰

經濟部標準檢驗局組長王俊超提到，項目中，額定電容量檢驗有3件不符規定，其額定電容量未達登錄之容量，無法輸出足夠電量給消費者使用，須限期回收或改正，違者將處新台幣10萬元以上100萬元以下罰緩。在重要零組件檢驗當中，有兩件產品內部設計結構與原登錄技術文件不符，涉嫌逃避檢驗，直接開罰新台幣20萬元以上200萬元以下罰緩。

在中文標示項目部分共有11件不符規定。其中包含：輸入電壓電流值、最大總輸出電流及額定電容量與原申請驗證登錄之標示不一致；或本體未標示製造日期或額定電容量、本體電芯容量標示與額定電容量標示造成混淆；商品本體、包裝、標貼或說明書內未標示「檢驗義務人名稱」。該查核涉及品質項目，已通知限期回收或改正，違者將處新台幣10萬以上100萬以下罰緩。

王組長還提到，行動電源盒裝上按照標準只能顯示額定電容量，但許多產品卻以本體電芯容量放大標示，模糊消費者。電芯容量為行動電源的電池容量，因輸出時與行動裝置電壓不同，導致實際輸出數值將比該容量更低。購買時，務必看清楚額定電容量之數值。

最後王組長不忘貼心叮嚀，消費者選購時，以額定電容量作為選購標準，手機盒裝上數字後面註有mAh的英文字母即為該手機之電池容量。若為3000mAh，購買額定電容量6000mAh的行動電源即可充飽兩次。而行動電源的使用方式除不可高溫曝曬外，充電線在充飽也應盡快拔除。出國時行動電源須隨身攜帶，不可置於大行李箱託運。

【更多精采內容，詳見 】