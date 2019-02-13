真愛試煉！全台「情侶禁地」大搜祕 行天宮也不行

2019-02-13 16:27 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



今年的西洋情人節雖在周間，但應該有不少情侶會趁周末出遊，可千萬記得慎選景點，有些傳聞中千萬不可踏入的情侶禁地，可是著名的分手景點，有了去了就會分手的傳說，如果想要藉此考驗感情是否為真愛，也許也可以去試試看。

不過，還是要提醒民眾，傳說畢竟只是傳說，有些已被破解，只不過是以訛傳訛的謠言，還是不要迷信。雙方感情往好的地方發展，最好還是要多多溝通、傾聽彼此的心聲，進而了解對方，才是最佳解法。

1.石碇姑娘廟

所謂的姑娘廟，除了是陰廟，一般都不太建議拜外，主要是這裡供奉的都是年輕未婚就身亡的女子，若是相約來此，萬一另一半被哪位供奉的「姑娘」看上了，可就不妙了。

2.行天宮

香火鼎盛的行天宮，有不少網友指證歷歷，說去過之後反而跟另一半分手，雖然沒有講確切原因，但有說為關公的關刀太銳利，前往拜拜的情侶手上姻緣線反而因此被斬斷。

3.八卦山

八卦山是彰化代表性地標，但也是情侶禁地，傳說有對相愛情侶因得不到家人祝福，於是在佛前立誓怨恨世間情侶，更在大佛像耳垂處自殺，此後便有如此傳說。不過，實際上也有一說，佛祖早已經度化冤魂，更有許多新人選在此舉辦婚禮，「去了就分手」可能是無稽之談。

新店碧潭不論白天或夜景都美，但相傳有情侶在此想不開輕生，因而有了碧潭橋走過就分手的傳說。不過，也有一個破解方式，就是走過吊橋全程要相依走完，不可中途分開就可破解。

淡水漁人碼頭著名的情人橋，加上美麗夕陽及橋上燈光，浪漫指數立刻破表，卻傳聞情人橋卻有情侶過橋會分手的傳言，雖不知道傳言從何而來，但有些傳言內容過於荒謬，像是情人橋燈光變成綠色的瞬間，千萬不能互相直視對方，否則未來導致分手。這說法沒有任何根據來由，信度頗低。

6.清大梅園

清大梅園雖然是創校校長梅貽琦的墓地，但因為附近種植大量梅花，因此，每年到了冬、春之際，梅花盛開，成了附近學生或是民眾會前往賞花的景點。只是這梅園的諧音「沒緣」，而有不少學生盛傳如果到這裡約會就會分手的說法。

7.台北木柵指南宮

被後人描述善嫉妒的呂洞賓，約莫是最不受歡迎的情人剋星，只要有他在的宮廟，往往會傳出拆散傳聞，台北木柵指南宮就是其一著名宮廟。不過，據說呂洞賓只拆散不適合的情侶，正緣反而長久，因此若想試試看另一半是不是真愛，也許可以前往嘗試。

8.月老廟

許多情侶也許會想到月老廟拜拜，求得兩人緣份長長久久，但據說月老只幫忙扶植正緣，如果兩個人並非彼此最終的另一半，又前往向月老求姻緣，很有可能走上分手一路。不過，同樣地，如果想要看看對方是不是長久另一半，也許可以前往拜拜試煉真愛。