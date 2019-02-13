台灣77偏鄉僅五名眼科醫師 攝影師化身打擊惡視力助攻
在醫療、健保資源豐沛的台灣，77處偏鄉只有五名眼科醫師執業，有眼疾的老人、小孩在醫療、衛教知識不足窘境中，搶在失明前救靈魂之窗的機會幾乎被剝奪。專家沈痛呼籲，8成眼疾可被預防或被治療而不會失明，希望社會大眾用行動支持偏鄉弱勢眼科義診。
攝影師郭政彰6年前應友人之邀結識基金會，陸續為基金會紀實攝影尼泊爾、緬甸等異國義診。這次他捐贈24幅攝影作品，透過攝影展提供有興趣的民眾購買作品，義賣收益全數贈與防盲基金會，協助推動偏鄉弱勢眼科義診醫療服務，即日起至3月3日於沾美藝術庭苑展出，目前已有5幅作品被訂購。
郭政彰說，與防盲基金會等公益團體接觸後，陸續走訪西藏、尼泊爾、孟加拉、伊索比亞等國家。這次展出的作品就是在公益攝影行進的瞬間記錄下來，透過快門捕捉眼前稍縱即逝的影像，有的處於不安定的生活狀態、自然資源日漸匱乏的現況，以及關乎生死病痛的另個世界。
據世界衛生組織報告，全球平均每分鐘有一位孩童失去視力，每年新增50萬失明人口。防盲基金會董事長蔡瑞芳表示，過去到緬甸、柬埔寨、尼泊爾等地服務，這些地方的孩子因醫療資源缺乏，無法處理眼疾。但回到醫療資源豐沛的台灣，發現偏鄉狀況和海外幾乎一樣，因醫療資源不均、對眼疾的認識不多，孩子視力問題遭忽視。
目前眼科義診裝備又多又重，眼壓器、度數測量儀、電腦等都會裝滿整輛小發財車，再加上定點義診常見患者這次做檢查後，下次就沒空或不願再回診，無法定期追蹤。蔡瑞芳說，這次募款是希望今年開始與原民會合作，設立可長期擺設儀器的醫療站，由志工醫師輪流排班，將來預想在原鄉建立眼科醫院，讓醫師走進民眾家中，找到需要服務的患者。
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