台灣77偏鄉僅五名眼科醫師 攝影師化身打擊惡視力助攻

2019-02-13 15:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



在醫療、健保資源豐沛的台灣，77處偏鄉只有五名眼科醫師執業，有眼疾的老人、小孩在醫療、衛教知識不足窘境中，搶在失明前救靈魂之窗的機會幾乎被剝奪。專家沈痛呼籲，8成眼疾可被預防或被治療而不會失明，希望社會大眾用行動支持偏鄉弱勢眼科義診。

攝影師郭政彰6年前應友人之邀結識基金會，陸續為基金會紀實攝影尼泊爾、緬甸等異國義診。這次他捐贈24幅攝影作品，透過攝影展提供有興趣的民眾購買作品，義賣收益全數贈與防盲基金會，協助推動偏鄉弱勢眼科義診醫療服務，即日起至3月3日於沾美藝術庭苑展出，目前已有5幅作品被訂購。

郭政彰說，與防盲基金會等公益團體接觸後，陸續走訪西藏、尼泊爾、孟加拉、伊索比亞等國家。這次展出的作品就是在公益攝影行進的瞬間記錄下來，透過快門捕捉眼前稍縱即逝的影像，有的處於不安定的生活狀態、自然資源日漸匱乏的現況，以及關乎生死病痛的另個世界。

據世界衛生組織報告，全球平均每分鐘有一位孩童失去視力，每年新增50萬失明人口。防盲基金會董事長蔡瑞芳表示，過去到緬甸、柬埔寨、尼泊爾等地服務，這些地方的孩子因醫療資源缺乏，無法處理眼疾。但回到醫療資源豐沛的台灣，發現偏鄉狀況和海外幾乎一樣，因醫療資源不均、對眼疾的認識不多，孩子視力問題遭忽視。