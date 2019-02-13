台商帶麻疹回國春節趴趴走 相關接觸者達127人

2019-02-13 13:49 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



國內又出現境外移入麻疹病例，病管制署今公布，新增個案為北部30多歲男性台商，個案可傳染期適逢春節連假，曾多次搭乘台北捷運及公車通勤、出沒內湖區餐廳、星巴克，甚至到碧潭風景區走春，目前衛生單位已掌握相關接觸者共127人，將持續監測至2月27日。

疾管署副署長羅一鈞表示，個案今年1月曾至菲律賓馬尼拉市近郊阿拉邦工作，返國後於2月2日出現發燒及喉嚨痛症狀就醫，因症狀未改善於2月5日全身陸續出疹，個案於6日再次就醫，經通報檢驗確診，目前個案已於2月9日出院並解除隔離。

國內今年截至目前累計12例麻疹確定病例，其中9例為境外移入病例，感染國家為菲律賓5例及越南4例，另外3例為國內感染。病例數仍創五年新高，甚至過去四年間一、二月同期人數都是掛零，羅一鈞研判與菲律賓、越南疫情不斷升溫有關，尤其菲律賓疫情幾乎失控。

據疾管署監控資料，菲律賓今年截至2月9日，全國已通報逾4300例，短短兩個月病例數及逼去年整年5120例，其中70例死亡，推測可能與當地疫苗接種率逐年下降有關。病例主要發生於首都區、卡拉巴松區、呂宋區、西維薩亞斯及北民答那峨，羅一鈞表示，菲國麻疹病例數若繼續快速上升，不排除提升旅遊警示，限制特定民眾前往。

羅一鈞再次提醒，民眾如曾出入本次新增個案出沒相關場所務必提高警覺，自主健康管理18天（自最後接觸日起算），出現發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請戴口罩速就醫並主動告知接觸史。國內雖已20多年無麻疹死亡病例，但併發肺炎或腦炎仍有死亡風險，先進國家的麻疹致死率約為千分之五以下，國內麻疹致死率則是萬分之一。