免再怕結塊 營養補充食品廠今年起得強制檢驗

2019-02-13 13:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



亞培結塊事件引發人心惶惶，食品藥物管理署今天宣布資本額破3000萬以上的國內食品製造工廠今年1月起將全面納管，統統需要符合一級品管，辦理強制檢驗、制定追蹤追溯制度，其中，今年新增的強制檢驗業別，就有營養補充食品製造業者，另也同時制定食品安全監測計畫，而食品安全監測計畫則是逐步推行，最晚109年所有資本額3000萬以上的食品廠都得制定完成，今年新增1726家次，屆時若未依規定執行，最高將可開罰300萬元。

食藥署食品組專委董靜馨表示，從103年起推行食品追蹤追溯、一級品管強制檢驗以及食品安全監測計畫，並陸續公告業別，今年起，所有資本額3000萬以上的食品業者都必須要建立「追溯追蹤制度」等於是所有產量高的食品業者都囊括在內。

今年起，需要強制檢驗的食品業者，新增5類，分別為巧克力及糖果、食用冰製品、膳食及菜餚、餐盒食品以及其他食品，業者需要制定出強制檢驗的項目，如巧克力成品必須要定期檢驗風險物質等，董靜馨表示，食藥署會給予檢驗品項的建議，業者可以依建議遵循，若有額外的建議或是不願遵循，必須提出說明與解釋。

除了追蹤追溯以及符合一級品管強制檢驗以外，今年起也新增4類食品業者，分別為調味品、烘焙炊蒸食品、營養補充食品、非酒精飲料需訂定食品安全監測計畫，明年起則是新增巧克力及糖果、食用冰製品、膳食及菜餚、其他食品。

董靜馨表示，食品安全監測計畫是指業者必須要自訂食品檢驗的最低週期以及品管內容等，由於計畫複雜度高，因此未在今年全數要求資本額3000萬以上的業者符合規範。

今年三項類別新增的家數總計有1726家次，有部分業者是同時執行，若以家數計算，今年新增的家數約為570多家，從過去到現在累積執行的食品業者，總計有5772家次，業者屆時若未依法執行，依照食安法第7條，會給予限期改善，若限改未完成將可依法開罰3萬以上、300萬元以下的罰鍰。

至於資本額3000萬元以下的業者何時要考慮納管，將先針對3000萬以上的業者完成全數納管後再行公告，董靜馨表示，最快109年後，才會開始針對3000萬以下業者進行納管。