元宵湯圓熱量高 衛生局：4顆包餡湯圓等於一碗飯

2019-02-13 13:11 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



桃園市衛生局針對湯圓製造業、小吃餐飲店及各連鎖超市賣場加強食品衛生稽查，抽驗元宵湯圓類食品共計23件，檢驗防腐劑、甜味劑及著色劑項目，檢驗結果皆符合規定。圖／衛生局提供 分享 facebook 元宵節吃湯圓象徵闔家平安，桃園市衛生局提醒，4顆包餡的甜、鹹湯圓或30～35顆直徑1公分的無餡小湯圓，熱量約280大卡，等同1碗飯的熱量且糯米不易消化，故糖尿病及消化機能不佳者勿攝取過多，以免造成身體負荷，建議民眾適量食用。

為讓民眾安心吃湯圓，衛生局針對桃園市湯圓製造業、小吃餐飲店及各連鎖超市賣場加強食品衛生稽查，抽驗元宵湯圓類食品共計23件，檢驗防腐劑、甜味劑及著色劑項目，檢驗結果皆符合規定。抽驗結果將公布於衛生局網站(http://dph.tycg.gov.tw/)「新聞稿」供民眾參考。

衛生局呼籲，食品業者作業環境應符合食品安全衛生管理法規定，若製程中有使用食品添加物，也應符合食品添加物使用範圍及限量暨規格標準之規定，做好自主管理，以確保產品衛生、安全及品質，維護消費者權益。