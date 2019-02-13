元宵湯圓熱量高 衛生局：4顆包餡湯圓等於一碗飯
元宵節吃湯圓象徵闔家平安，桃園市衛生局提醒，4顆包餡的甜、鹹湯圓或30～35顆直徑1公分的無餡小湯圓，熱量約280大卡，等同1碗飯的熱量且糯米不易消化，故糖尿病及消化機能不佳者勿攝取過多，以免造成身體負荷，建議民眾適量食用。
為讓民眾安心吃湯圓，衛生局針對桃園市湯圓製造業、小吃餐飲店及各連鎖超市賣場加強食品衛生稽查，抽驗元宵湯圓類食品共計23件，檢驗防腐劑、甜味劑及著色劑項目，檢驗結果皆符合規定。抽驗結果將公布於衛生局網站(http://dph.tycg.gov.tw/)「新聞稿」供民眾參考。
衛生局呼籲，食品業者作業環境應符合食品安全衛生管理法規定，若製程中有使用食品添加物，也應符合食品添加物使用範圍及限量暨規格標準之規定，做好自主管理，以確保產品衛生、安全及品質，維護消費者權益。
衛生局提醒，民眾盡量選購完整包裝及商譽良好的食品，避免購買來路不明、包裝標示不清的產品，並注意外包裝之有效日期及保存方式；若選擇現場製作的湯圓，於購買前應多加注意製作場所的環境及人員手部衛生。如有因消費問題或任何爭議，可撥打0800-285-000或1950消費者服務專線，向衛生局或本市消費者服務中心申訴。
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