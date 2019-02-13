面膜保養水噹噹？醫師：2關鍵、2禁忌

2019-02-13 14:24 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 李樹人 ／台北報導



皮膚科醫師指出，敷面膜須避免「過夜」、「過敏」等兩大禁忌。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

常敷面膜，真的可以讓皮膚水潤？越貴的面膜效果越好嗎？皮膚科醫師指出，面膜屬於簡易的濕敷療法，具有局部強化、穿透力強等特性，如經常敷臉，可以達到一定保養效果，但必須避免「過夜」、「過敏」等兩大禁忌。

台大醫院皮膚科教授蔡呈芳指出，門診經常收治因為面膜使用不當而導致皮膚發炎的個案，一進到診間不用開口，光看臉部就知道問題出在哪，因為紅腫病灶就是面膜形狀。

蔡呈芳指出，面膜可說是濕敷療法的一種，在密封情況下，幫助皮膚吸收美白、保濕、除皺等保養成分，一般建議，敷貼肌膚時間20分鐘，如果太久，原本充滿水分的面膜乾掉之後，就會形成風乾效應。

皮膚科醫師趙昭明表示，面膜效果好壞，關鍵在於保養成分及貼膚性，面膜須緊密貼合，才能將精華液滲透到角質層。貼合後靠皮膚溫度增高、毛孔張開，吸收精華液，如果敷上後，緊貼度差，一直滑落，就算成分再好，效果也有限。

有些人天天敷面膜？趙昭明說，太營養的精華液反而會加重肌膚負擔，就像建議兩天敷一次，比較適當。冬天敷面膜太涼，如果想加熱，應先了解產品是否耐熱，如果耐熱，可未開封的面膜放在20至40度溫水，不過，含有美白成份的面膜不可加熱。