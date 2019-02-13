有觸電痠麻感可別輕忽！名醫陳適安深受此病所苦

2019-02-13 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



國內電燒名醫、台北榮總副院長陳適安長期專注於心房顫動的研究和治療，20年來以心房顫動電燒術引領全球。但在醫療工作背後，他自己其實深受椎間盤突出困擾，曾因此疼到痛不欲生，導致一段時間無法站立及走路。不過他也因此真正體會到當病人很不舒服的心情，醫療工作更加視病猶親，也時時提醒後輩在看診之餘注意養生，別讓疾病也找上自己。

為什麼會發生椎間盤突出？陳適安受訪表示，合理猜測，是久穿重達14公斤的「鉛衣」釀禍。

陳適安說，民國80年初，那時利用心導管做電燒術的醫師較少，台北榮總包括他僅3位醫師在做，而他就包辦了一半以上的工作。做心導管手術就像在手術房開刀，因導管機有輻射暴露，所以醫師除要穿無菌衣，還要再穿一件鉛衣做輻射防護。

現在的鉛衣只有4到6公斤，但20多年前的鉛衣可重得多，大約有12到14公斤不等。當時，陳適安每周三天會於下午1點看完門診後，就接著進到心導管室一路做到晚上8點以後，還有一天是從早上八點連續心導管手術約12到14小時，算是非常耗費精神及體力的事。

大約於民國92年起，陳適安常覺得下肢會突然沒力或痠麻，腰部也常有一種突然被「電」到的痠麻感，「當時沒想太多，以為只是自己肌肉扭傷罷了。」但這情況沒改善，他還因雙腳太痠麻了，有時僅靠單腳力量站著做手術。

民國94年6月某天，陳適安坐在診間內的診療椅上往前彎腰，剎那間身體失去支撐力，整個人滑到地面上，因伴隨劇烈疼痛，他完全無法站立。跟診護理師被他嚇壞了，趕緊找來2位醫師把他扶上推床，再送進攝影室做核磁共振檢查。

「慘！檢查結果竟是嚴重的椎間盤突出，我胸椎第12節、腰椎第1到5節及薦椎第1節全部移位！」

陳適安說，因病情太嚴重了，當時的神經外科醫師告知，即使開刀，復發機會也很高，改由當時對疼痛治療專精的復健醫學部主任詹瑞棋協助他做牽引治療。

但是，他復健了2周仍無法站立，連坐著也痛，必須靠止痛藥才能撐著坐好，想當然耳，醫療工作幾乎停擺。「當時我才40多歲，完全無法接受自己的狀況」，連病人也在問：「陳醫師怎麼不見了」、「北榮電燒團隊是不是要解散了」。

當時，恰巧一名日本客座教授來醫院指導院內醫師經絡療法理論，詹瑞棋便問陳適安願不願意試試。他說，那時他抱著「死馬當活馬醫」的心態，坐在輪椅上被推進大會議室，而日本教授就開始示範，大力推拿他的腰部及腿部經絡1小時。

「推拿真的很痛！」但靠主治醫師及總醫師接續幾天的推拿，經絡療法讓陳適安1個月後終於能出院返家。雖然他還是無法走路，得靠助行器，但至少好多了，也能看門診，但一周只能上班2到3天，且門診限號20人，每半小時就要休息一下。

陳適安說，他靠助行器走路的日子約3個月，後來雖不必使用了，但走路還是有一點跛腳。由於無法再承受鉛衣的重量，他不再親自操作電燒術，改靠監視及定位儀器輔佐，坐在控制室內判讀電燒訊號及部位，指揮醫療團隊執行電燒手術。

此外，他必須坐有靠背的硬式椅子，床墊也必須是硬的，所以身邊的軟式坐椅全換掉，且更注意自己的坐姿不歪掉，否則會使身體脊椎承受的力量太大。而太太也拉著他去學皮拉提斯，盡量抽空就做一下，增加腹肌及背肌力量。

因每次復發，就得請假幾天。陳適安靠著這些努力，終於從每3、4個月復發一次，慢慢進步到2、3年復發一次，而最近幾年好得更多，一年前開始減少束腰穿戴，「不然過去每天上班都得穿，連站著跟同仁說話不到5分鐘就得變換姿勢。」

「老實說，我現在右腳的力量依然不足，無法跑步只能快走，而且走路還是會有些微跛跛的，平常上下樓梯也得特別注意。」

陳適安說，椎間盤突出發病，是他生平第一次住院，但也讓他真正體會到當病人的不舒服心情。醫師常勸病人注意養生，有病就及早檢查及早治療，但自己卻常把病痛合理化，連他自己也是在發病剎那，才知道自己有椎間盤突出問題。

「現在回想，年輕時實在太拚命了！」他不只是奉勸學生，更奉勸各行各業民眾要注意職業傷害的危險性，例如得經常彎腰開刀的醫師或是常搬重物的送貨員等均應注意避免腰部傷害。「畢竟有的傷害無法治癒，得一輩子努力與它和平共處。」

●疾病小檔案

腰椎椎間盤突出是相當常見脊椎病變，最常發生在第四、五節及第五腰椎、第一薦椎間，產生原因包括退化、外傷及長期姿勢不良等。症狀則有坐骨神經痛及腳麻，嚴重時會造成下肢無力，甚至影響大小便功能。

保守治療方式包括止痛藥、肌肉放鬆劑、背架及復健物理治療，輕微者可藉藥物及復健治療獲得症狀改善。但嚴重者經過治療後，仍可能有持續性的坐骨神經痛症狀，就需評估是否應接受手術治療。

傳統椎間盤切除術傷口較大，且須打開脊椎板骨，有時可能發生神經損傷等合併症。目前最常被採行的是經皮內視鏡椎間盤切除術，對大部分病人有所幫忙。不過隨科技與手術器械進步，利用小傷口的內視鏡手術也逐漸成為趨勢。

日常生活中應注意脊椎保健，彎腰、轉身或揹重物最易使脊椎受傷，建議不彎腰搬物，不側屈旋轉身體拾取地上物品，不在狹窄的空間工作，不長時間保持同一姿勢等。平時則可做些柔和的伸展操鍛鍊，有助維護脊骨健康。

●陳適安醫師簡介

1.年齡：60歲

2.出生地：嘉義市

3.學歷：高雄醫學大學醫學系

4.專長：心律不整、心臟電氣生理學、心臟電氣燒灼術

5.興趣：音樂、旅遊

6.現職：國立陽明大學醫學系內科學科教授、台北榮總副院長