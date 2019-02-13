企業家二代常熬夜不運動 生理年齡老如8旬翁

2019-02-13 12:12 中央社 台北13日電



一名46歲企業家常熬夜、沒運動，時常感到疲勞，一次健檢中發現他的自律神經整體活性低，換算成生理年齡竟比8旬老父還要老，腦中風、心肌梗塞發生率也較高。

榮新診所主任康宏銘今天在記者會表示，自律神經主要控制人體的心跳、血壓、呼吸、消化道、膀胱、腺體分泌等功能，自律神經的活性反映人的生理年齡，可作為老化、年輕化的指標，活性愈高代表身體抗壓性高，心肌梗塞、腦中風、失智症、癌症的發生率愈低。

康宏銘說，自律神經分為交感神經和副交感神經，若將人比喻成一部車，交感、副交感神經分別是油門與煞車，必須有適當的平衡。

他表示，一般而言，年輕男性的交感神經活性較高，年輕女性的副交感神經活性較高，隨著年齡增加兩者逐漸接近，一旦過了20歲整體活性會開始逐漸下降，40歲後會降低更明顯。

康宏銘說，日前曾遇一名86歲企業家，每天堅持運動兩小時，不僅日行萬步也搭配重量訓練，隨時隨地都精神充沛，日前接受年度例行健康檢查時，發現他的自律神經整體活性極高，比實際年齡少了30歲以上。

一同體檢的46歲企業家兒子，雖然年紀較輕，但常熬夜、幾乎沒有運動，自律神經整體活性不僅低於同齡族群，生理年齡甚至高達80歲，比8旬老父還要老。

康宏銘說，影響自律神經的因素很多，包括年齡、性別、壓力、睡眠、體能等，若長期處於高壓環境下，可能導致交感神經過度活躍，久而久之會導致彈性疲乏，出現憂慮、焦躁等症狀，就是常見的自律神經失調。

想提高自律神經活性，多運動是重要關鍵，康宏銘表示，運動可以強迫交感、副交感神經轉換，有助提升自律神經活性，另像是養成規律生活作息，避免菸、酒、噪音暴露，適度放鬆活動如禪坐、瑜珈等，並配合均衡飲食、控制體重，都能提升自律神經功能。