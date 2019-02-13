別走上藥癮不歸路 舌下錠替代療法給力

2019-02-13 11:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ╱即時報導



為取代非法鴉片類藥物的濫用，來減緩注射毒品對身心的傷害，「替代療法」已是藥癮治療的方式之一，「活力得中山脊椎外科醫院」身心科醫師顏弼群指出，依法務部統計資料，海洛因使用者六個月內的再使用率高達七成，特別是缺錢時，容易有偷搶拐騙、家暴及毆打妻小等社會問題，因此法務部與衛福部合作提出兩種處遇方式，其中之一即為舌下錠替代療法。

近日就有一對60多歲夫婦，因夫婦兩人同時使用海洛因有30多年歷史，經接受戒癮治療，從檢察官處得知替代療法，在出獄後因夫婦兩人都想回歸正常生活，不再過著茫然的日子，自台南相偕到該院尋求舌下錠替代療法治療，在使用替代療法期間，總算能過著維持清醒的生活。

具有中華民國成癮專科醫師執照的顏弼群醫師指出，「丁基原啡因」舌下錠是經衛生福利部核准提供替代療法使用的藥物之一，可用在替代療法中治療海洛因毒癮，其藥理是作用於腦內的類鴉片受體上，只不過是以長效、成癮性較低的丁基原啡因來取代短效、成癮性高的海洛因。

此外，他說，丁基原啡因舌下錠使用方式方便且藥效時間較長，視醫師評估及患者情況可以延長2-3天服藥一次，此藥屬三級管制藥品，可限量攜回家服用，最多可帶 2週處方藥量，可改善每日至給藥點服藥所造成的不便。

醫師顏弼群也說，以門診給藥的方式提供丁基原啡因是安全有效的，可減少鴉片的使用及對鴉片的渴望；服用該藥物後，鴉片的戒斷症狀、身體不適、渴癮的程度均大幅降低。在替代療法治療過程中，大部分副作用會在數週內消失，且醫師會適當調整治療劑量，所以只要遵照醫師開立的處方，持續穩定地治療，就可明顯減少毒品復用的機率，並降低藥物濫用的風險。

顏弼群醫師表示，舌下錠替代療法則是協助戒治海洛因很有助益的治療方式。若有需要舌下錠替代療法服務者，請在週三上午、週五上午及晚上、週六上午至本院身心科門診，以自費方式由醫師評估是否適合使用丁基原啡因替代療法，儘速回歸正常生活，減少社會問題。