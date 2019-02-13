麻疹患者出沒！ 在這些時段曾搭乘北捷者請小心

2019-02-13 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



捷運板橋江子翠站。本報系資料照／記者侯永全攝影 分享 facebook 國內新增一例境外移入麻疹病例，北部一名30多歲男性台商於菲律賓馬尼拉市工作，春節返國，2月2日出現發燒及喉嚨痛症狀就醫，2月5日全身陸續出疹，6日再次就醫，經通報檢驗確診，目前個案已於2月9日出院並解除隔離。

疾管署副署長羅一鈞指出指出，防疫人員共掌握該個案的相關接觸者共127人，將持續監測至2月27日。

令人擔憂的是，該名個案在春節連假時間搭乘台北捷運趴趴走，往返板橋及內湖，並出入連鎖咖啡廳，疾管署特別製作表格，提醒民眾，如在相關時段出入相關場所，務必提高警覺，自主健康管理18天（自最後接觸日起算），一旦出現發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請戴口罩速就醫並主動告知接觸史。

國內今年截至目前累計12例麻疹確定病例，其中9例為境外移入病例（感染國家為菲律賓5例及越南4例），3例國內感染。菲律賓今年截至2月9日，全國已通報逾4,300例，較去年同期增加122%，其中70例死亡，亦遠高於去年同期的18人。

羅一鈞指出，目前為麻疹好發季節，提醒民眾應按時帶幼兒接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），並避免帶未滿一歲或未接種疫苗的幼兒至菲律賓、越南等麻疹流行地區；如須攜六個月以上、未滿一歲的嬰兒前往疫區，應在出發前帶幼兒自費接種一劑MMR疫苗。一般民眾（尤其是1981年以後出生的成人）近期如計劃前往流行地區，請於出國前二至四週至旅遊醫學門診，諮詢評估是否需接種MMR疫苗，並於旅遊期間做好防護措施。

麻疹個案可傳染期間活動史

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(1) 早上 6 點多搭臺北捷運：江子翠站→忠孝復興站(轉乘)→港墘站

(2) 中午 12 點至下午 1 點於臺北市內湖區溢香園餐廳(旗艦店)用餐

(3) 晚間 6 點多搭臺北捷運：港墘站→忠孝復興站(轉乘)→忠孝新生站 (轉乘)→民權西路站

(4) 晚間 7 點多於臺北市中山區錦州街德惠鵝肉用餐

(5) 晚間 10 點多搭臺北捷運：民權西路站→臺北車站(轉乘)→江子翠站

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(1) 中午 12 點多搭臺北捷運：江子翠站→忠孝復興站(轉乘)→文德站

(2) 中午 12 點多至下午 1 點多於臺北市內湖區五花馬水餃館(文德門 市)用餐

(3) 下午 2 點多於臺北市內湖區星巴克(文德門市)

(4) 晚間 6 點多搭臺北捷運：文德站→忠孝復興站(轉乘)→龍山寺站，出站後轉搭仁愛幹線 263 公車(龍山寺-冷凍廠)

2/4 下午 1 點多至 3 點多於新北市新店碧潭風景區