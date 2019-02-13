帶動銀髮族出遊 觀光局擬擴增補助旅行社

2019-02-13 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



觀光局表示，每年編列350萬元預算，補助旅行社招攬銀髮族團，辦法實施五年多，申請十分踴躍。 本報系資料照／記者黃仲裕攝影 分享 facebook 交通部觀光局每年編列350萬元預算，鼓勵旅行社帶銀髮族在國內旅遊，旅行團可申請每人500元補助，每年約可帶動170團至180團出遊。業者反應熱烈，經費每到暑假就申請完畢，觀光局有意擴增一倍經費，加強推廣銀髮族旅遊風氣。

旅行業品質保障協會國旅線委員吳碧蓮表示，有些銀髮族健康條件不好，出外時身體容易出現狀況，或者根本動不了，平常不會參加戶外活動及旅遊；這些經過補助的銀髮族團體旅遊，大多是身體較健康的銀髮族參加，可能有人每個月都參加、一年去了12次，等於經費都補助在同一個人上面，形成活動力強、福利就高的現象。而無法出遊的銀髮族因為活動力不強，就無法得到一樣的權益，比較可惜。

觀光局表示，每年編列350萬元預算，補助旅行社招攬銀髮族團，辦法實施五年多，申請十分踴躍，一年350萬元的額度，通常在暑假期間就會申請完，每年可帶動170團至180團左右。

觀光局說，補助方案可鼓勵旅行業者努力招攬銀髮族出遊，但因補助額度不多、每年很快就申請完，有些銀髮族無法受惠，下次編列預算若可行，擬增編一倍經費，讓業者願意繼續推廣銀髮族行程。

根據觀光局輔導建立品牌旅行業獎勵補助要點，旅行業者帶65歲以上銀髮族國人在國內旅遊，可申請旅遊費用補助。每一個銀髮族團員每日最高500元，銀髮族陪同者則不能補助，每團補助費用總額最多2萬元，每年以補助五團為限。

另外規定，銀髮族旅遊團行程須安排於非例假日，且兩天一夜以上，每團40人以內，其中銀髮族團員須達半數以上，且須安排入住合法觀光旅館、旅館或民宿。