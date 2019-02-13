行動電源品質參差不齊 兩件涉變更設計直接開罰20萬

2019-02-13 10:56 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 曾吉松 ╱即時報導



消基會和經濟部標檢局合作檢驗行動電源，上午舉行「市售行動電源品質參差不齊，3件額定電容量不足，5成以上中文標示不合格」記者會，公布行動電源標示不合格，讓消費者混淆，其中幾件有中文標示不符。記者曾吉松／攝影 分享 facebook 消基會和經濟部標檢局合作檢驗行動電源，上午舉行記者會，表示市售行動電源品質參差不齊，檢驗結果3件額定電容量不足，5成以上中文標示不合格，讓消費者混淆，其中兩件涉及變更設計直接開罰20萬元。 消基會和經濟部標檢局合作檢驗行動電源，上午舉行「市售行動電源品質參差不齊，3件額定電容量不足，5成以上中文標示不合格」記者會，公布行動電源標示不合格，讓消費者混淆，其中兩件涉及變更設計直接開罰20萬元。記者曾吉松／攝影 分享 facebook 消基會和經濟部標檢局合作檢驗行動電源，上午舉行「市售行動電源品質參差不齊，3件額定電容量不足，5成以上中文標示不合格」記者會，公布行動電源標示不合格，讓消費者混淆，其中兩件涉及變更設計直接開罰20萬元。記者曾吉松／攝影 分享 facebook 消基會和經濟部標檢局合作檢驗行動電源，上午舉行「市售行動電源品質參差不齊，3件額定電容量不足，5成以上中文標示不合格」記者會，公布行動電源標示不合格，讓消費者混淆，其中兩件涉及變更設計直接開罰20萬元。記者曾吉松／攝影 分享 facebook

【中央社／台北13日電】

標檢局與消基會合作抽驗20件行動電源，今天公布安全性都沒有問題，但14件有變更電路板、電容量標示混淆等違規，其中3件輸出電容量未達標準，已開罰業者或要求限期改正。

消費者文教基金會今天召開「市售行動電源品質參差不齊」記者會，公布與經濟部標準檢驗局共同抽驗20件市售行動電源的結果。

標檢局第三組組長王俊超指出，共進行三大類檢驗，雖然有不合格，但是20件樣品的安全都沒有問題。

其中「品質項目」的機械強度、異常操作與故障狀態、溫升規定，全數都合格；但是有3件的額定電容量未達到原申請驗證登錄標示的額定電容量，無法輸出足夠電量供消費者使用，將限期改正，否則可依「商品檢驗法」開罰新台幣10萬元以上、100萬元以下罰鍰。

其次是「重要零組件比對」，計5件內部設計結構或保護電路板，經比對與原登錄技術文件不符。其中3件限期申請核准；另2件因為變更基本設計，涉及逃避檢驗，將直接開罰20萬元以上、200萬元以下，並限期回收、改正。

第三類「標示查核」方面，計11件不合格，將限期回收改正，否則開罰10萬元以上、100萬元以下罰鍰。

消基會秘書長吳榮達並說，標示查核不合格件數中，有4件同時標示「電芯（電池）容量」與「額定電容量」，會讓消費者產生混淆。

王俊超說明，「商品檢驗法」規定在商品主體標示「額定電容量」，因為這才是實際輸出的電量；「電芯電容量」是針對內裝幾顆電芯合計的電容量，但是電壓規格不同，實際輸出的額定電容量會不一樣。記者追問通常何者數字比較高，王俊超說，電芯電容量。

王俊超補充，有關4件商品的電容量同時標示2種，易引發混淆，將限期業者回收，把商品主體上的「電芯電容量」塗銷掉，否則可依商品檢驗法開罰10萬元以上、100萬元以下罰鍰，並可連續罰至改正為止。