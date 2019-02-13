影／生活作息差 兒自律神經活性不如八旬父

2019-02-13 10:56 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



自律神經控制人體心跳、血壓、呼吸、消化道、膀胱、腺體分泌等功能，自律神經活性佳，代表生命力旺盛。一名年近九旬企業家，雖自覺體能不如從前，但他仍堅持每天運動2小時、日行萬步以上並搭配重量訓練，因此維持相當好的體態，自律神經功能檢查顯示活性極高，比實際年齡少了30歲以上；但他的兒子雖年紀輕輕僅46歲，但作息不佳常熬夜，幾乎沒有運動習慣，整體自律神經活性不但不如同儕，甚至比自己的九旬老父還要差很多。

收治患者的榮新診所主任康宏銘表示，自律神經活性對人體健康相當重要，而自律神經整體活性會隨年齡而變化，自20歲後開始下降，40歲以後更是明顯降低，自律神經整體活性愈高愈好，代表一個人生命旺盛與否。而上述個案中的兒子，因長時間作息不佳也不運動，自律神經活性差，因此罹患中風、心肌梗塞的風險甚至比父親還高！

康宏銘指出，有許多因素會影響自律神經活性，包括年齡、性別、壓力、情緒、睡眠狀況、有無規律運動習慣及有無慢性病等，特別是糖尿病是影響自律神經的關鍵因素之一；目前除了在醫療院所可以進行自律神經檢測之外，也有居家型儀器可在家自我檢測，隨時監控自我身體狀況。