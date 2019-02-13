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29歲自律神經年齡卻逼近80歲 問題在工作型態

2019-02-13 10:25聯合報 記者羅真╱即時報導

一名29歲的男子任職期貨買賣工作，業務上為配合美國股市時間，經常熬到凌晨5點才入睡。做這份工作至今不過3年，發現自己經常精神萎靡，憂鬱沮喪的同時還焦躁不安，十分難受。在一次健康檢查中，意外發現自己的自律神經年齡高達70歲、80歲，嚇壞自己也嚇壞醫護人員。

榮新診所家醫科主任康宏銘說明，自律神經控制人體的心跳、血壓、呼吸、消化道、膀胱、腺體分泌等功能，自律神經整體活性越高，代表一個人的生命力越旺盛，且心肌梗塞、腦中風失智症、癌症的發生風險較低。

自律神經又可分為交感神經與副交感神經，前者的活性高會促進心跳、血壓、體溫、呼吸頻率與抑制睡眠，後者的功能則相反，兩者猶如油門與剎車，需要互相協調達成平衡。

當長期處在高壓環境、噪音環境、情緒緊蹦或熬夜晚睡，都可能使交感神經長時間緊蹦，但緊蹦過久的橡皮筋會彈性疲乏，自律神經也是，最後就會走向自律神經失調，上述該名年輕男子就是典型實例。

康宏銘在臨床上除了會建議上班族有規律的生活作息、均衡飲食、控制體重、避免菸酒或噪音暴露，也強調必須規律運動與學習禪坐、瑜珈或其他放鬆活動，才能讓人有充電、有放電，讓自律神經協調運作。

康宏銘說，要瞭解自身的自律神經活性，可檢視幾項生理指標，包括肌肉質量、骨質密度、動脈硬化指數、生長激素、性荷爾蒙、心律變異性分析等。另也可藉由心律變異性分析（HRV）測量心跳與心跳間距的變化，藉此觀測呼吸運動、血管運動與內分泌活動狀態，並透過數據分析與頻譜轉換來量化自律神經整體活性。

噪音失智症腦中風
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