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30歲就癌末還擔心工作 名醫嘆：最該罷工的是你啊！

2019-02-13 10:18聯合報 記者何祥裕╱即時報導

台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰在臉書分享一件特殊的醫療個案，一名才30歲的年輕男性勞工，胸痛一周到醫院看診，一照X光竟然已經癌末，蘇一峰看診後要他隔天來門診評估是否能開刀，沒想到病患回答「明天要門診喔..可是我不知道行不行...要跟公司請假才行阿.....不影響工作才能來看...。」

蘇一峰感嘆，他診間外的電視正播著華航機師持續罷工.....眼前這位藍領勞工的病友，你不知道你的生命已經在倒數計時了嗎？最該罷工的人是你啊！

蘇一峰貼文指出，年輕男性胸痛一周來看病，沒想到一照X光卻發現病灶，他搖搖頭地告訴患者，你這個可能是癌症，而且已經轉移到肋膜了，已經是末期了。

他拿起電話撥給胸腔外科醫師，馬上安排他隔天到胸腔外科門診，評估是否還能開刀，但才30歲卻已經是癌症末期的他說：「明天要門診喔..可是我不知道行不行...」。

蘇一峰問，怎麼了嗎？病患回答「要跟公司請假才行阿，不影響工作才能來看...」

診間外的電視正播著華航機師持續罷工.....

眼前這位藍領勞工的病友，你不知道你的生命已經在倒數計時了嗎...

#被診斷絕症的那一天

#最該罷工的人是你啊

#上面的箭頭指著癌症 (已經十公分)

#下面的箭頭是肋膜轉移處

蘇一峰說，分享這個個案，是希望提醒更多人重視健康，畢竟太多人眼中常常只看到工作，卻忽略最重要的健康了。

名醫蘇一峰診治一名30歲就癌末的病患，X光片可以看出癌症已經轉移。圖/蘇一峰提供
名醫蘇一峰診治一名30歲就癌末的病患，X光片可以看出癌症已經轉移。圖/蘇一峰提供
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罷工癌症機師
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