訂票過程順利！228連假 台鐵完成11萬張訂票

2019-02-13 10:18 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



台鐵今日零時起，開放108年和平紀念日連續假期（108年2月27日至3月4日）全線電話語音、網路及超商訂票，截至今日上午10時止，總計完成11萬176筆、20萬5436張訂票，訂票過程順利。

截至今日上午9時車票預訂概況，東部幹線部分，台北往花蓮、台東方向，2月27日11時至2月28日15時，長途自強號座位已售完。台東、花蓮往台北方向，3月3日7時至15時長途自強號座位已售完。

西部幹線車票預訂概況，台北往高雄方向，2月27日15時至2月28日11時，長途自強號座位已售完。高雄往台北方向，3月3日11時以後長途自強號座位已售完。

南迴線車票預訂概況，高雄往台東方向，長途各車次自強號尚有座位。台東往高雄方向，長途各車次自強號尚有座位。其餘日期、時段，東、西幹線及南迴線各車次仍有座位。

另外，加開北花對號區間快車預訂概況，2月28日至3月1日，台北往花蓮座位已售完，其餘各日期及車次尚有座位。

2月27、28日及3月3日東線6班實名制列車，將於2月14日零時起開放身分證U、V及107年12月1日以前設籍花東之縣民網路訂票。