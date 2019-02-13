電動風火輪、滑板常上路 運研所檢討安全法規

2019-02-13 09:41 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



電動代步車、電動獨輪車等慢速運具愈來愈多，卻沒有明確管理規則。交通部運輸研究所開始檢討慢車法規，希望增訂安全管理項目，減少未來事故傷害風險。

運研所研究計畫指出，慢速運具沒有具體法規，造成道路及人行道的秩序安全問題，將檢討慢車法規，也提供國外管理經驗作為我國政策參考，讓地方政府有法規依循。

運研所運輸安全組組長張開國表示，現在路上有許多慢速運具，除了電動代步車以外，近日也常見民眾使用電動獨輪車或雙輪車通勤，也就是俗稱的電動風火輪。另外，有些人喜歡溜滑板，滑板以前被視作體育用品，不能在街道使用，但現在出現電動滑板，若繼續視為體育用品似乎並不合理。

他說，這些慢速運具現在沒有明確定義，但已經在路上運行，不能漠視。未來有必要制定明確稱呼及相關規範，首先要了解這些運具的特性，規畫它們如何在路上行駛、或限制不能行駛，甚至得討論它們可不可以進入捷運等等。

以老人家經常使用的電動代步車為例，張開國說，台灣社會愈趨高齡化，電動代步車在路上出現的頻率將愈來愈高，目前只有衛福部核可的醫療用電動代步車才可以上路。但有許多老人家購買休閒電動代步車，不算醫療輔具，依規定不能騎乘在道路上，未來也要討論是否鬆綁限制或維持原狀。