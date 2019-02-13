郵局不再兌領實體發票！國稅局力推發票兌獎APP

2019-02-13 09:38 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



為讓民眾統一發票兌獎便利，財政部北區國稅局今年起全力推動「統一發票兌獎APP」，民眾利用手機網路通路兌領獎金不漏失，尤其郵局今後不再供實體發票兌獎，國稅局也新增擴大一銀、彰銀、全國農業金庫等1萬3000多處實體通路據點，方便民眾發票兌獎。

財政部今年起為讓民眾統一發票兌獎便利、落實雲端發票開立到兌獎全程無紙化，北區國稅局轄管北部9縣市人口最廣、最多，局長王綉忠要求所屬各分局、稽徵所全力宣導推廣民眾手機下載「統一發票兌獎APP」，民眾只需滑一滑手指，獎金馬上入袋。

該局指出，統一發票兌獎APP，民眾可在手機App Store或Google Play下載使用，可協助民眾彙集手機條碼、悠遊卡、一卡通、 icash及信用卡等載具，儲存雲端發票，掌握發票及消費資訊，提供24小時兌獎服務，確保民眾領獎權利。

一旦發票中獎，民眾只要兌領獎金前，先在APP完成身分證號及獎金匯入帳戶檢核，中獎獎金可直接入帳，24小時免出門兌獎，民眾如用手機載具儲存雲端發票，兌獎前未列印電子發票證明聯者，即可透過兌獎APP兌領獎金，還可節省千分之四印花稅。如果民眾已索取購物消費的電子發票證明聯，亦可在兌領獎金前，利用該APP 掃瞄發票QRCode之後，將獎金直接入帳。