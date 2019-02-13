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財神上門不自知！去年9到12月22名「千萬富翁」未領獎

2019-02-13 08:26聯合報 記者曾增勳╱即時報導

統一發票多元兌獎制度上路。圖╱報系資料照
統一發票多元兌獎制度上路。圖╱報系資料照
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過去常有民眾購物隨手丟棄統一發票，造成發票千萬獎金無人兌領，財政部北區國稅局昨天指出，財政部統計100年至去年10月期，開出47期千萬獎金發票，但共有171位發票中獎人未兌領，合計17億元充入國庫，至今171位民眾與「千萬富翁」擦身而過，呼籲民眾購物索取發票好好保存，以免「財神爺」上門仍不自知，徒增扼腕。

北區國稅局表示，財政部為鼓勵民眾購物索取統一發票習慣，以利掌握稅源，自民國100年1-2月期起，每期發票開出一組「特別獎」獎金1千萬元，至去年9-10月期，47期開出千萬獎金發票594張，其中民眾兌領423張，仍有171張千萬獎金未兌領，171位千萬富翁不知「財神爺」曾經過門不入，國庫卻因此增加17億元進帳。

不過，去年9-10期開出的千萬元發票，兌獎期限在今年3月5日以前，目前全國還有8張千萬獎金發票尚未兌領，中獎店家分別在台北市信義區、中山區、新北市淡水區、高雄市楠梓區、彰化縣芳苑鄉，桃竹苗地區中獎人亦有桃園市林口長庚醫院停車費75元、新竹縣新豐鄉的龍興書局文具費54元、新竹縣竹北市自強南路統一超商飲品45元發票，共3人中千萬獎金尚未兌獎，提醒中千萬獎金的發票持有人，只要趕在3月5日前兌領，「仍可成為千萬富翁」。

北區國稅局表示，去年11-12月期的統一發票已開出14張千萬獎金，兌獎期限可到今年5月6日，民眾可找出手中購物發票兌獎，千萬不要將購物發票隨手丟掉，若是傳統發票需到實體通路兌領，民眾也可利用手機下載「統一發票兌獎APP」建置個人帳戶資料，一旦中獎，透過掃描電子發票證明聯可將獎金直接匯入帳戶，讓千萬富翁從此不再擦身而過。

統一發票
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