高溫上看30度！ 吳德榮：今起至周五中南部空品不佳

2019-02-13 06:32 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，今天北部雲量稍多，東半部大多為多雲時晴，中南部則為晴時多雲，北部、東半部偶有零星短暫雨的機率。北部高溫約在23、24度左右，中南部約在28至30度，東半部則約在26度左右。

明天、周五各地大多晴時多雲，白天溫暖舒適早晚涼，日夜溫差大：北海岸、東半部偶有零星短暫雨的機率。

他說，今起至周五中南部大氣穩定，清晨易有輻射霧產生；不利空氣中汙染物的擴散、空氣品質不佳。金馬附近海面明後天易有平流霧產生，金馬有時也會受到其影響，都該注意。

他表示，周六日另一波東北季風影響，迎風面北部、東半部將轉為有局部雨；冷空氣很弱、低溫變化不大，但北台灣轉陰涼，白天氣溫仍較周五明顯下降，乍暖還涼應注意！對中南部幾無影響。下周一天氣好轉，氣溫回升。

氣象局說，今天東北季風稍增強，北部及東北部天氣稍轉涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。明天、周五北部及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周六日東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周一、下周二東北季風稍減弱，氣溫回升，北部及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。