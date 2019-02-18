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逾7成4民眾洗手僅沖水 洗了等於白洗

2019-02-18 00:00聯合線上／ 林宜珊

許多網友常以「我得了一種一上班就會生病的病」形容上班厭世心情，沒想到這句話並非沒道理，英國一項研究報告顯示，辦公室的骯髒程度超乎你我想像，就連辦公桌上都暗藏超過千萬種不同細菌，骯髒程度甚至超過廁所的馬桶坐墊。此外，有多達5成上班族沒有洗手習慣，讓自己身陷染並高風險環境中。

追究上班容易生病的原因，除了人來人往細菌多，不少人生病時仍撐著照常上班，也沒有配戴口罩，當手上沾染細菌時，就容易互相傳染。美國維吉尼亞大學研究人員檢測生病患者家中物品後發現，留在門把手及遙控器上的細菌，通常能存活2天以上，其中又以門把手上殘留細菌機率40%最高；當人的手觸摸到細菌後，將會透過黏膜進入人體造成疾病，病由「手」入，比病從口入還貼切。

不僅如此，日前一項洗手習慣調查也顯示，有高達7成4的民眾在餐廳上完廁所後，洗手時根本沒有使用肥皂或洗手乳，導致手上可能殘留細微的排泄物與細菌，容易在用餐時不小心吃下肚，進一步追查原因發現，不少民眾誤以為上大號才需要使用肥皂或洗手乳，其實這樣的觀念完全錯誤。

事實上，人的指縫、指甲、指紋，很容易沾黏到肉眼看不見的糞便與尿液，也暗藏各種致病原，光靠沖水與用力搓還不夠，必須使用抗菌清潔產品才洗得乾淨。

許多肉眼看不到的病菌，必須用洗手乳、肥皂等清潔產品才能去除乾淨。 圖／林宜珊...
許多肉眼看不到的病菌，必須用洗手乳、肥皂等清潔產品才能去除乾淨。 圖／林宜珊 提供
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防堵病菌入侵，多洗手確實有助隔絕細菌附著，但錯誤的洗手方式也可能讓細菌緊黏著不放，洗手並非沖水、有洗就好，若洗手不確實等同白洗。錯誤的洗手方式，包括洗手時間未超過30秒、洗完手沒有擦手習慣，手上細菌還沒被消滅、空氣中的細菌又再附著在手上，容易跟著食物吃下肚。

除了使用洗手乳、肥皂等清潔用品，完整洗手時間需要40至60秒。 圖／林宜珊 ...
除了使用洗手乳、肥皂等清潔用品，完整洗手時間需要40至60秒。 圖／林宜珊 提供
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不僅如此，民眾從小到大天天洗手，但有些部位就是容易被忽略，像是手背的大拇指、指尖、虎口、手指間的縫隙，以及手掌的掌紋間隙經常沒有清潔確實；正確的洗手方式有８個步驟，首先，將雙手以水沖濕，關閉水龍頭後擠壓適量洗手乳，接著仔細搓揉，先由手掌開始，再來依序是指間、指縫、手背，再開水龍頭將手上泡沫徹底沖乾淨，最後以乾淨的紙巾將雙手擦乾，就大功告成。

指間、虎口、手背常是洗手容易忽略部位，必須仔細清潔。 圖／林宜珊 提供
指間、虎口、手背常是洗手容易忽略部位，必須仔細清潔。 圖／林宜珊 提供
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然而，市售洗手乳、肥皂五花八門該如何挑選？有高達7成民眾購買洗手乳、肥皂時，會優先挑選「抗菌」產品，阻絕細菌傳播。此外，專家建議，洗手乳產品每日接觸肌膚頻率高，最好選購與人體肌膚PH值接近、成分溫和商品。

民眾挑選洗手乳、肥皂通常優先挑選含「抗菌」配方。 圖／林宜珊 提供
民眾挑選洗手乳、肥皂通常優先挑選含「抗菌」配方。 圖／林宜珊 提供
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每日頻繁使用的清潔產品必須慎選，像是英女王授權生產的品牌滴露（Dettol）擁有溫和抗菌配方，且香味清新就廣受歡迎。其中，又以經典味道「經典松木」散發的松木清香最受消費者喜愛，還有洋溢果香的「清新柑橘」與添加柔軟肌膚成分的「滋潤倍護」都是熱銷商品，淡雅的香氛味道，讓每次洗手不只對抗病菌，也能療癒心情。

英女王授權生產的品牌滴露（Dettol）產品，溫和、抗菌且香味清新，深受消費者青...
英女王授權生產的品牌滴露（Dettol）產品，溫和、抗菌且香味清新，深受消費者青睞。 圖／林宜珊 提供
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www.dettolbyebyegerms.com.tw

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