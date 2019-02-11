開工憂鬱症發作！3大廉航祭促銷 長灘島788元起

2019-02-11 17:04 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



春節連續假期結束，過年期間忙著走春拜年，反而沒有休假感，一開工立刻憂鬱上身，台灣虎航、亞洲航空、酷航等3大廉價航空推出新航點優惠或是促銷活動，長灘島最低788元起，2人同行旅遊單程含稅1,699元起，趁現在搶便宜機票規畫下一個假期，一甩憂鬱氣息。

1.台灣虎航

台灣虎航繼直飛宿霧航線後，將在今年4月2日首航桃園飛卡利波（長灘島），開航初期每周營運3班。去程航班編號IT541，每周二、四、六凌晨12點15分自桃園機場起飛。回程航班編號IT542，每周二、四、六凌晨3點55分自卡利波國際機場起飛。

為了慶祝推出新航線，台灣虎航於2月12日早上10點到2月13日晚上11點59分間，推出單程未稅799元，搭乘時間可自4月2日到10月26日為止，可提前搶票規畫清明連假假期。

2.亞洲航空

亞洲航空自3月31日起開航台北飛長灘島直飛航班，每周一、三、五皆有班次，屬於午去早回時段。為慶祝開航，單程首賣價788元起，適用期間為3月31日至10月25日。

3.酷航

酷航於2月12日到13日間，推出限時2天的官網促銷，多達32個航點享有優惠，其中，高雄飛往新加坡航線，輸入優惠代碼「TUESDEAL」，就可享有單程最高6折優惠；飛往澳洲、歐洲、馬爾地夫、日韓、印度、東南亞等含稅票價2,088元起，旅遊期間最晚到6月27日為止。