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開工憂鬱症發作！3大廉航祭促銷 長灘島788元起

2019-02-11 17:04聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

春節連續假期結束，過年期間忙著走春拜年，反而沒有休假感，一開工立刻憂鬱上身，台灣虎航、亞洲航空、酷航等3大廉價航空推出新航點優惠或是促銷活動，長灘島最低788元起，2人同行旅遊單程含稅1,699元起，趁現在搶便宜機票規畫下一個假期，一甩憂鬱氣息。

1.台灣虎航

台灣虎航繼直飛宿霧航線後，將在今年4月2日首航桃園飛卡利波（長灘島），開航初期每周營運3班。去程航班編號IT541，每周二、四、六凌晨12點15分自桃園機場起飛。回程航班編號IT542，每周二、四、六凌晨3點55分自卡利波國際機場起飛。

為了慶祝推出新航線，台灣虎航於2月12日早上10點到2月13日晚上11點59分間，推出單程未稅799元，搭乘時間可自4月2日到10月26日為止，可提前搶票規畫清明連假假期。

2.亞洲航空

亞洲航空自3月31日起開航台北飛長灘島直飛航班，每周一、三、五皆有班次，屬於午去早回時段。為慶祝開航，單程首賣價788元起，適用期間為3月31日至10月25日。

3.酷航

酷航於2月12日到13日間，推出限時2天的官網促銷，多達32個航點享有優惠，其中，高雄飛往新加坡航線，輸入優惠代碼「TUESDEAL」，就可享有單程最高6折優惠；飛往澳洲、歐洲、馬爾地夫、日韓、印度、東南亞等含稅票價2,088元起，旅遊期間最晚到6月27日為止。

另在2月14日早上10點到2月18日晚上11點59分間，推出酷航重燃愛火情人節促銷，2人同行單程含稅1,699元起，包含4月將開航的東南亞祕境寮國龍坡邦與永珍，單程含稅3,099元起。旅遊期間最晚到今年的6月30日

台灣虎航推出台灣飛往長灘島機票優惠，於2月12日早上10點到2月13日晚上11點...
台灣虎航推出台灣飛往長灘島機票優惠，於2月12日早上10點到2月13日晚上11點59分間，推出單程未稅799元起。圖／台灣虎航提供
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亞洲航空自3月31日起開航台北飛長灘島直飛航班，單程首賣788元起。圖／亞洲航空...
亞洲航空自3月31日起開航台北飛長灘島直飛航班，單程首賣788元起。圖／亞洲航空提供
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酷航從2月12日起推出多個航點優惠。圖／酷航提供
酷航從2月12日起推出多個航點優惠。圖／酷航提供
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酷航從2月12日起推出多個航點優惠。圖／酷航提供
酷航從2月12日起推出多個航點優惠。圖／酷航提供
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台灣虎航酷航航線

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