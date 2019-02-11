花14年才確診 醫師籲當心此病

2019-02-11 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



有調查顯示，近4成5的僵直性脊椎炎患者，從發病到確診歷經超過100個月(約8年)；另有患者歷經14年才確診。照片為示意圖。圖／ingimage 分享 facebook 你會偶有下背痛的感覺嗎，得當心可能是僵直性脊椎炎上身。有調查顯示，近4成5的僵直性脊椎炎患者，從發病到確診歷經超過100個月(約8年)；另有患者歷經14年才確診，可見疾病認知度之低。

中心綜合醫院免疫風濕科醫師周昌德表示，直性脊椎炎好發於20至40歲男性，在台灣逾20萬人罹患；此為自體免疫系統疾病，主要症狀為晨間僵硬及發炎性下背痛，通常會持續3至4個月，常被民眾誤認為是運動傷害、姿勢不良等原因。但若忽略發炎可能致脊椎沾黏變形，會導致身體僵直，不能正常轉動、彎曲等，嚴重影響日常生活。

中華民國僵直性脊椎炎關懷協會理事長林孚爾表示，去年曾針對僵直性脊椎炎患者進行問卷調查，結果顯示近4成5的患者從發病到確診歷經超過100個月(約8年)，足見其時間漫長與疾病認知度之低。

林孚爾本身即是僵直性脊椎炎患者，今年58歲的他，已跟僵直性脊椎炎共處37年。他表示自己在當兵前騎車出過車禍，21歲當兵時受傷而發病，只是當時對僵直性脊椎炎沒有概念，以為是搬重物、受傷的職業傷害而造成背部僵硬、疼痛，都看骨科、貼藥膏了事。

直到35歲時，經友人介紹至北榮看風濕免疫科，才確診自己經年累月的腰痠背痛，竟是僵直性脊椎炎，所幸症狀仍算輕微，以口服藥物加上運動復健治療後改善。林孚爾笑說，他現在長期保持游泳與路跑作為運動復健，去年更在10公里的賽事中獲得第12名，也算是另一種收穫。

周昌德指出，僵直性脊椎炎目前治療方式尚分為復健運動治療、口服藥物治療及生物製劑治療3種；在臨床上，醫師會根據每位患者疾病的嚴重程度給予用藥建議。周昌德提醒，患者應積極與主治醫師討論最適合自己的治療方式，千萬不要輕忽脊椎沾黏帶來的影響。

此外，該協會順應潮流，結合疾病衛教、針對僵直性脊椎炎年輕患者成立病友會，以直播方式並找來名人分享患病點滴，期引發更多關注。