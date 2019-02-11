不住飯店來蓋屋 劉克襄：這是生態旅遊

2019-02-11 15:39 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



「美哉‧福爾摩沙」系列活動今天下午在台北市長官邸舉行達人講座，今年的主題是「台灣在地綠生活」，邀請三大名師，作家劉克襄、長期關注海洋垃圾議題的政大廣告系教授吳岳剛，與被稱為「衣櫥醫生」的賴庭荷，分別從不同的觀點分享如何在日常生活實踐綠生活。其中劉克襄以生態旅遊為題，分享他最近一趟深入南澳古道的旅程和部落興建傳統家屋之美。

連8年舉辦的「美哉‧福爾摩沙」系列活動，推廣介紹許多有關台灣人文、地理、文化等相關領域事物，曾辦過活動包含台灣人文講座、台灣母語「講古會」、行腳台灣等。主辦單位除了天母扶輪社與美哉‧福爾摩沙委員會，並由有故事股份有限公司協辦。

該場講座首先由作家劉克襄以「台灣生態旅遊」為題，分享了他在春節前的一趟南澳古道行。這趟行程預計五天四夜，一路上坡，每天平均要走七八小時，目的是深入南澳山區，協助流興部落的泰雅族人重建傳統家屋。劉克襄說，這裡被熱愛登山、已逝的前新光金控總經理林克孝先生稱為「台灣的雅馬遜」；這一趟行程對他來說意義非凡，讓他畫出心目中「生態旅遊」的藍圖，也喚醒他蓋家屋的夢想。

故事圍繞著一座武塔國小老師興建的半穴居傳統家屋，劉克襄表示，這種遵從古法興建的家屋現在幾乎沒有，走進家屋，裡面有烤火處、所有器具都要烤得有點燒焦才具美感，也不會蛀蟲，充滿南澳家屋的美學。

劉克襄說，這間傳統家屋背後的故事，起於3年前一個有趣的計畫，為了蓋傳統家屋，解決人力需求，因此招募志工來學習蓋傳統家屋的技術，最後卻發現，100名志工中有三分之一來自香港和新加坡，自費機票來此睡工地、吃飯盒，做工2周再自己坐飛機回家，完成一趟有別於出國入住五星飯店的旅遊模式，他認為「這才是生態旅遊」。

劉克襄強調，台灣生態非常豐富，未來應不再是告訴他人太魯閣的美景，而要透過DIY、打工度假、換工，展現台灣10多個部落的樣貌，讓人家來參與你的生活，認同這個地方，這一輩子就被台灣黏牢牢；這是生態旅遊的新模式，也期待透過興建傳統家屋，傳承祖先的智慧，讓大家共好。