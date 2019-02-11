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鬆一口氣！嘉義縣斃死豬屍檢驗出爐 不是非洲豬瘟

2019-02-11 15:38聯合報 記者魯永明╱即時報導

非洲豬瘟疫情緊張，嘉義縣家畜疾病防治所9日大年初五下午，接獲民眾通報，朴子市雙溪...
非洲豬瘟疫情緊張，嘉義縣家畜疾病防治所9日大年初五下午，接獲民眾通報，朴子市雙溪口溪流有隻被棄置斃死豬屍，今天下午接獲家衛所報告，豬檢體檢驗結果非洲豬瘟陰性，讓防治所鬆了一口氣。圖／家畜防治所提供
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非洲豬瘟疫情緊張，嘉義縣家畜疾病防治所9日大年初五下午，接獲民眾通報，朴子市雙溪口溪流有隻被棄置斃死豬屍，今天下午接獲家衛所報告，豬檢體檢驗結果非洲豬瘟陰性，讓防治所鬆了一口氣，防治所清查周邊5間豬場都無異常。

防治所說，已請警方偵辦，揪出棄置豬屍行為人，棄置斃死禽畜依廢棄物清理法，處新6000元以上300萬元以下罰鍰，情節重大移送地檢署偵辦，最重可處5年以下有期徒刑併科罰金1500萬元，查到棄置動物屍體飼主，依動物傳染病防治條例規定重懲，若因此致疫情蔓延或散播者，處3年以下徒刑或拘役，得併科百萬元以下罰金。

防治所說，9日下午民眾通報朴子市雙溪口有棄死豬，棄置豬屍水域離岸邊很遠，又逢漲潮，請消防局提供梯子，考量地勢不便，防疫人員用繩索人力方式拖拉上岸打撈、採樣及消毒工作，送焚化爐焚毀，初步採樣判斷不是非洲豬瘟，無脾臟及淋巴結腫大等豬瘟病徵。

這是入冬後嘉義縣首次出現棄置斃死豬屍，去年底防治所獲報，有人在中埔鄉深坑村野溪，棄置斃死雞屍16隻，還未查出棄置行為人，又接獲民眾通報，民雄鄉東勢湖前大排遭棄置52隻雞屍體，防治所送驗並請警方追查棄置行為人。

非洲豬瘟疫情緊張，嘉義縣家畜疾病防治所9日大年初五下午，接獲民眾通報，朴子市雙溪...
非洲豬瘟疫情緊張，嘉義縣家畜疾病防治所9日大年初五下午，接獲民眾通報，朴子市雙溪口溪流有隻被棄置斃死豬屍，今天下午接獲家衛所報告，豬檢體檢驗結果非洲豬瘟陰性，讓防治所鬆了一口氣。圖／家畜防治所提供
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非洲豬瘟疫情緊張，嘉義縣家畜疾病防治所9日大年初五下午，接獲民眾通報，朴子市雙溪口溪流有隻被棄置斃死豬屍，今天下午接獲家衛所報告，豬檢體檢驗結果非洲豬瘟陰性，讓防治所鬆了一口氣。圖／家畜防治所提供
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