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移工住宿基準草案上半年出爐 勞部：必須實務可行

2019-02-11 15:24聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

去年4月桃園敬鵬大火造成5名消防員殉職、1人重傷、2名外籍移工死亡。其中移工死傷被勞團歸咎於宿舍未符安全規範。勞動力發展署表示，現正檢討修正移工的住宿基準，包括提高居住坪數及衛浴空間等，未來也擬將消防安全及建築申報納入規範，不過仍須考量實務上是否可行，草案預計上半年可出爐。

前年矽卡工廠大火燒死6名越籍勞工，加上去年桃園敬鵬大火，造成6名消防員殉職，2名泰籍移工殤客死他鄉，引發勞團走上街頭，訴求政府落實廠住分離。勞動部表示，攸關單位多，仍待跨部會討論。另也檢討生活照顧服務計畫書的住宿相關規範，並著手修正相關裁量基準，若雇主因違反消防或建築法規導致移工傷亡，將依比例廢止雇主的聘僱許可。

今年春節期間，桃園一處物流中心發生火災，又造成3名越籍移工死亡，究竟何時能改善？勞動力發展署署長黃秋桂受訪表示，將加速擬定生活照顧規範相關草案，預計上半年前有結果。

黃秋桂表示，外勞的生活管理是勞發署執行的重點項目，如何讓移工住的安全是首要目的，經多次跟建管單位開會後發現，修正規範的複雜程度超越勞動法，每次修正後都需要檢視法規。目前討論到若重新設定標準後，是否會連現有宿舍都違規，因此空間上如何調整必須審慎檢視，修正內容也會參考國際勞工公約。

勞動部去年擬公告移工住宿新基準，居住面積從每人3.2平方公尺調整至4.6平方公尺、浴廁比例從15比1提高至6比1，不過引發企業跳腳，認為增加太多成本。黃秋桂指出，一次將標準拉高，恐使符合現有法規的宿舍，幾乎都變成違規，產生更大的問題，目前各界意見分歧，草案預告後將蒐集各界意見，再逐一盤點檢視實際是否可行。

勞動部於去年5月啟動「加強PCB廠火災爆炸災害預防計畫」，針對使用較多危險化學物品的高風險廠地實施專案檢查，並配合內政部在半年內對高風險性工廠實施聯合檢查。黃秋桂表示，目前會排高風險企業及產業優先做訪視，至於如何改善整體移工的居住環境，將等蒐集各界意見後再來評估。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組長薛鑑忠表示，根據現行現行消防及建築法規，針對外籍移工的宿舍環境，雇主必須完成消防檢修申報及公安申報，若發現未申報，將移請權責機關做後續處理。未來擬將申報義務也加入草案中，以便確認雇主是否如實申報，保障移工的住宿安全。

至於春節期間，3名越籍移工死亡，是否符合職災理賠？勞動部表示，經了解3名移工是兼差打工，事發地點並非原本工作地，因此不在職災的理賠範圍內，但若本身有參加一般保險，應能受理給付。

圖為移工到勞動部抗議，要求廠住分離。 本報資料照／記者邱德祥攝影
圖為移工到勞動部抗議，要求廠住分離。 本報資料照／記者邱德祥攝影
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移工勞動部宿舍

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