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如果睡覺時出現這三個症狀 醫師提醒你該掛號了

2019-02-11 14:30聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

成大醫院家醫部醫師鄭翔如指出，根據台灣睡眠醫學會2017年發表的最新調查結果顯示：台灣慢性失眠症的盛行率為 11.3%；換句話說，每10個人中，幾乎就有1個人為失眠問題的困擾。這個結果也印證「睡一個好覺」這件事，對許多人而言是很不容易的!

從醫學上來解讀「睡不好」這3個字，意味著可能就是睡眠障礙的高危險群。鄭翔如表示，所謂的睡眠障礙，指的是一種長期持續、且在睡眠的質與量上均無法讓個人滿足的狀態；而當人長期處在這樣的狀態下，對身心都是一種極大的負荷，若無法適切解決，不但會使人身心俱疲，慢慢累積後尚可能因此「惹病上身」，或是造成意外事件的發生。

回歸「睡覺」這2個字的原始意思來看，包含了「閉眼睡」與「醒來」這2件事；因此，在看待「睡得好不好」時，除了夜間的睡眠狀況之外，白天的身體與精神狀態也是需要觀察留意的。

鄭翔如說，夜晚睡眠時應該注意以下的警訊，如果自己無法確定，也可請家人幫忙觀察：

(1)睡眠時打呼：打呼好發於上呼吸道（鼻、咽、喉）結構狹窄者；而有打呼症狀者更須留意是否合併有睡眠過程中呼吸短暫中斷、有窒息或嗆醒、睡不安穩、張口呼吸、容易覺醒等症狀。

(2)夜尿：如睡眠中需起床小便的次數>1次以上，即應是有解尿過於頻繁的現象。

(3)睡眠中出現不正常肢體活動、夢遊、夢話或夢魘。

另外，日間則須注意的警訊有：

(1)白天過度嗜睡：當每天已有足夠的睡眠時數，但醒後仍會感到疲倦，甚至看書、看電視、坐車、與人交談、午餐後、午後坐著休息時等，有打瞌睡的狀況。

(2)認知功能下降：白天長期出現注意力無法集中、警覺性降低、記憶力下降等。

(3)人格特質改變或出現情緒障礙，像是脾氣暴躁、焦慮、憂鬱等。

除此之外，罹患慢性疾病也是另一個警訊。鄭翔如表示，因為有些慢性疾病容易與睡眠障礙產生共病，例如：中樞神經退化症、失智症或巴金森氏症等神經系統疾病，以及高血壓、心血管疾病、慢性腎臟病、糖尿病等，在有睡眠障礙的人身上，可以發現較高的罹病風險，反之，在已患有這些疾病的患者身上，也可能較容易產生睡眠障礙。

鄭翔如指出，當夜晚睡眠或醒後白日出現以上現象，都是身體在發出警訊，尤其當已影響到工作與日常生活時，一定要尋求睡眠專科醫師的專業評估，必要時至專業的睡眠中心進行睡眠檢查，才能「早期發現，早期治療」，讓自己能夠享有一個良好安穩的睡眠。

成大醫院家醫部醫師鄭翔如。圖／成大提供
成大醫院家醫部醫師鄭翔如。圖／成大提供
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睡眠失眠醫師

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